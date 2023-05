« L’économie circulaire est une approche économique totalement systémique » (Yannick Gomez, CEA)

Le CEA, en partenariat avec Montpellier Management, l'Université de Montpellier, le BRGM, l'ADEME, l'INEC (Institut national de l'économie circulaire), et la Région Occitanie, organisait, du 24 au 26 mai à Montpellier, la 2e édition du Forum FEET, le rendez-vous des solutions pour la transition énergétique bas carbone. Au programme, de nombreuses conférences et tables rondes autour des enjeux de la transition énergétique et d'un défi : la maîtrise du cycle des matières et matériaux stratégiques.

Le CEA en est aujourd'hui convaincu : la transition énergétique ne peut se faire en silos, chacun dans son coin, via des stratégies déconnectées les unes des autres. Un seul chemin possible : celui d'une approche par la transversalité à toutes les échelles. Car l'enjeu affecte l'ensemble des acteurs de la société - entreprises, décideurs publics, scientifiques et société civile - et la transition énergétique aura des impacts sur l'évolution des technologies, des infrastructures, mais aussi sur les territoires, les modes de production et in fine sur les modes de vie.

Injecter de la transversalité

« Nous avions déjà déployé cette approche par la transversalité sur la 1e édition du FEET l'an dernier et nous l'avons accentuée cette année, observe Yannick Gomez, qui dirige la Cellule Innovation au CEA Marcoule. Le CEA a créé, en 2020, l'Institut des sciences et technologies pour une économie circulaire des énergies bas carbone (ISEC, ndlr). Or l'économie circulaire est une approche économique totalement systémique : il faut améliorer l'éco-conception et le recyclage mais aussi les usages, par exemple articuler les transports en commun avec les transports individuels, réfléchir comment traiter les zones à forte densité de manière différentes, etc. Injecter de la transversalité est une nécessité. Il faut arrêter de faire travailler des ingénieurs d'un côté et des sciences sociales de l'autre ! »

En matière de transversalité, le CEA veut montrer l'exemple : « Le CEA est notamment impliqué dans la Cleantech Vallée, lieu privilégié de transversalité qui fait travailler ensemble les agglomérations qui amènent des problématiques concrètes, des citoyens mais aussi industriels. La transversalité, c'est aussi un rapprochement du CEA avec le monde universitaire et notamment Montpellier Management avec qui nous avons créé un Master Management de la Transition Ecologique et de l'Economie Circulaire (dont Yannick Gomez est co-responsable, NDLR), avec des étudiants qui viennent de tous horizons - des sciences sociales, du management, de la biologie ou de la chimie, mais qui peuvent aussi être des géographes ou des ingénieurs - et avec un très grand éclectisme dans les enseignements. Au niveau de la recherche, on co-construit des chaires entre l'université de Montpellier, le CEA et d'autres acteurs industriels. L'objectif étant de fédérer un écosystème puissant en Occitanie autour de l'économie circulaire ».

Hybridation

Pendant les trois jours du forum FEET, chercheurs, sociologues, acteurs économiques, industriels, décideurs, étudiants et citoyens se sont donc réunis pour échanger autour de quatre thématiques : "les énergies, de l'abondance à la rareté", "les mobilités du futur", "territoires et création de valeur", "futurs désirables et nouveaux modèles de société". Au choix, des tables rondes à vocation technologique sur les batteries électriques, l'extraction des matériaux ou les enjeux miniers, ou des conférences sur les usages, notamment les enjeux de mobilités et l'adéquation technologies/usages, l'avenir des mobilités pour les vélos, les petites voitures et les transports en commun.

« On croise les approches des sciences exactes avec les sciences humaines et sociales, on fait se rencontrer les citoyens, les étudiants, les industriels, répète Yannick Gomez, convaincu des vertus de l'hybridation. C'est cette dimension hybride qui permet des découvertes ou la création de synergies et de complémentarités... Aujourd'hui, on observe un véritable engouement pour cette approche de transversalité qui offre des vues plus globales. Notre ambition, avec l'ISEC, est d'être plus présents sur les territoires, dans une approche plus ouverte sur la société et le monde industriel, sans perdre notre ADN sur la recherche et les sciences. »

