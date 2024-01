Tribunal de commerce de Montpellier : une année 2023 sur la même tendance qu’au niveau national

Avec 839 ouvertures de procédures collectives (sauvegardes, redressements judiciaires, liquidations judiciaires et liquidations judiciaires simplifiées), le tribunal de commerce de Montpellier (dont l'arrondissement judiciaire porte sur les villes de Montpellier, Lunel, Sète, Clermont-l'Hérault et Lodève) affiche une augmentation de +35% par rapport à 2022. Elle vient confirmer la tendance de l'année passée, mais signe aussi une augmentation de +18% par rapport à 2019, année de référence pré-Covid...

« Les liquidations judiciaires et les liquidations judiciaires simplifiées ont représenté 61% des procédures collectives, ce qui est trop élevé, fait observer Nadine Baptiste, la présidente du tribunal de commerce de Montpellier, lors de l'audience solennelle de rentrée de la juridiction le 18 janvier. Elles concernent surtout les secteurs de la restauration et du bâtiment. Le ralentissement artificiel des procédures collectives durant la crise sanitaire est bien terminé, sans qu'on assiste pour autant à une vague de défaillances d'entreprises. Evitons le catastrophisme ! »

Cette croissance de 35% s'inscrit dans la tendance nationale. Ainsi, selon le baromètre national des entreprises, fournis par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, l'année 2023 a compté 50.546 ouvertures de procédures collectives en France, soit une hausse annuelle de +34,9%. Elles sont marquées particulièrement dans les secteurs de l'hébergement-restauration (+42,8%), de l'information-communication (+42,4%) et de l'immobilier (+41,3%).

Lire aussiLes défaillances d'entreprises atteignent des niveaux records en 2023

Le cabinet Altarès (expert de la donnée d'entreprises) annonce, quant à lui, quelque 57.729 procédures ouvertes en 2023, et un nombre de défaillances en augmentation de près de 36% par rapport à 2022 (soit un chiffre proche des greffes des tribunaux de commerce). Il pointe « un taux encore très élevé après la hausse historique de 2022 (+49 %) ». L'Occitanie fait partie des régions où le nombre de défaillances (5.329) a le plus augmenté (+39,5%) comme Auvergne-Rhône-Alpes (+38%) ou la Nouvelle-Aquitaine (+37,6%).

« Après une phase de rattrapage d'une partie des entreprises tenues à flot grâce aux mesures d'accompagnement mises en place depuis la crise Covid, nous amorçons désormais une nouvelle phase, plus structurelle, davantage liée aux insuffisances financières des entreprises qui doivent naviguer dans un environnement économique extraordinairement tendu, analyse Thierry Millon, directeur des études de la société Altares, soulignant le contexte inédit de « permacrise » dans lequel les entreprises naviguent depuis quatre années. Activité en berne, niveau d'inflation encore élevé, taux d'intérêt toujours hauts, consommation qui flanche, forment un dangereux cocktail pour des entreprises aux trésoreries épuisées après une succession de crises. Même les plus grands acteurs ne sont pas épargnés, transférant ainsi potentiellement le risque vers leurs fournisseurs et sous-traitants. 171 entreprises d'au moins 100 salariés ont défailli en 2023, c'est 80% de plus qu'en 2022 et un nombre au plus haut depuis 2014 (185 défauts). »