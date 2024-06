« On passe notre temps à découper les corps citoyens et les territoires en morceaux : l’enjeu est de créer des liens » (Gabrielle Halpern)

Créée par la Région Occitanie en 2020 à Montpellier, la Cité de l'économie et des métiers de demain est un lieu dédié à la prospective, l'expérimentation et l'innovation, ayant vocation à inspirer les politiques publiques de la Région et embarquant les entreprises régionales dans les différentes transitions. Depuis janvier 2024, le lieu accueille en résidence la philosophe Gabrielle Halpern, qui prône une conception de la philosophie « pratique et appliquée » et fait volontiers l'éloge de l'hybridation, son sujet de prédilection. Cette « résidence » fait suite aux liens noués avec elle en 2022 lors de la conférence « Lieux de travail : demain tous hybrides ? », suivie en 2023 par un travail de recherche inédit sur le sujet « Futur du travail : les ESAT nous inspirent ».

LA TRIBUNE - Vous êtes « en résidence » à la Cité de l'Economie et des Métiers de Demain depuis janvier 2024. Est-ce une première pour vous ?

Gabrielle HALPERN*, philosophe - Il m'arrive souvent de mener des travaux de recherche en partenariat avec une institution, une collectivité, une fédération professionnelle. Mais le côté « philosophe en résidence », c'est la première fois. Quand on pense « résidence », on pense « résidence d'artistes » et Villa de Médicis, mais les philosophes peuvent aussi faire des résidences.

En quoi la démarche et les missions de la Cité de l'Economie et des Métiers de Demain vous intéressent-elles ?

Ce que fait la Cité de l'Economie et des Métiers de Demain fait clairement écho à mes travaux de recherche. En tant que philosophe, je réfléchis depuis quinze ans à la question de l'hybridation : pour moi, c'est le mariage improbable, c'est mettre ensemble des mondes qui travaillent souvent de manière juxtaposée et qui pourtant, ensemble, peuvent faire émerger quelque chose de nouveau. C'est comment on crée des ponts entre les mondes. Comment faire travailler les chercheurs et les entreprises, l'administration avec le politique, etc. La Cité est à la fois un temps et un espace qui entend créer ces ponts, réunir des artistes, des chefs d'entreprises, des associations, des salariés, des administrations,... Autant de gens qui peuvent avoir du mal à parler la même langue. Or il me semble que l'on crève de ces silos, de ces cases dans lesquelles on s'enferme. On a besoin de lieux tiers qui vont permettre d'accueillir ces dialogues et faire œuvre d'hybridation.

Comment votre conception de la philosophie, « pratique et appliquée », peut-elle éclairer les projets de la Cité ? Quelle hybridation possible voyez-vous dans la dynamique de prospective et d'expérimentation portée par la Cité ?

La Cité est elle-même un objet hybride, dans ce qu'elle est et dans sa mission, et mon idée est d'aller chercher la preuve de concept de l'hybridation, comprendre pourquoi ça marche, quelles conditions créer pour que ce dialogue fonctionne... Mon travail est d'aller explorer, interroger, et de réfléchir comment aller plus loin pour répondre encore mieux à ces ambitions. Je n'interviens pas comme une consultante, je reste une philosophe, et l'objectif est justement de poser un regard de philosophique sur l'existant, sur les organisations du travail ou sur les temps de travail, par exemple. On a vu, avec la crise sanitaire ou la réforme des retraites, que c'est un vrai sujet, qu'il peut y avoir de la souffrance au travail, qu'il existe des difficultés de recrutement dans les entreprises, que la question du travail des séniors se pose. Ce sont des sujets analysés et explorés par la Cité, ça me nourrit.

Comment procédez-vous ? Avez-vous fait une démarche préalable d'acculturation aux enjeux du territoires ?

J'ai regardé un peu, oui, mais je ne voulais pas arriver avec des préjugés ou des biais, je voulais avoir un regard et une oreille plutôt neufs. Je voulais que ce soit les acteurs économiques eux-mêmes qui m'expliquent le territoire et non l'apprendre dans les livres... Dans mes travaux, il y a d'un côté le matériau que la Cité a produit et le matériau que je crée moi-même par des rencontres des différentes parties prenantes de la Cité et des acteurs locaux. Tout un panel d'acteurs pour voir comment faciliter les liens, les coopérations, leur regard mais aussi leurs besoins.

A ce stade d'avancement de vos travaux, que diriez-vous du territoire de l'Occitanie ?

Pour le moment, je digère la matière... Ce n'est pas facile de répondre à cette question car cela supposerait que je puisse faire une comparaison avec d'autres territoires. Je dirais que les acteurs régionaux se pensent encore trop en silo, et ce n'est pas propre à l'Occitanie. Il n'existe pas encore de liens naturels entre les mondes, et en Occitanie, comme ailleurs, en raison des enjeux économiques et climatiques, il va falloir apprendre à s'hybrider. La question sera comment faciliter ces échanges à l'échelle locale. Malheureusement, par exemple, le gouffre entre le monde de la recherche et le monde économique est encore immense, en raison de préjugés, d'imaginaires différents, souvent d'un certain mépris réciproque, d'une temporalité qui n'est pas la même... Cette philosophie de l'hybridation vient les bousculer car elle met un coup de projecteur sur les frontières artificielles et absurdes entre les générations, les secteurs d'activités, etc. On passe notre temps à découper les corps citoyens et les territoires en morceaux - cœur de ville, banlieue, ruralité - comme si la France était une juxtaposition de lieux, de métiers, de secteurs ! Tout l'enjeu est de créer des liens, quitte à transgresser nos petites frontières physiques et mentales. Sur la parité, l'inclusion, les séniors, les manières de repenser de travail, il va falloir expérimenter cet état d'esprit du chercheur et tenter des choses comme dans un laboratoire. Le chercheur, lui aussi, doit pouvoir se dire qu'il y a peut-être des choses intéressantes à prendre dans le monde de l'entreprise, par exemple la relation entreprise-clients qui pourrait l'inciter à être plus proche du citoyen et ainsi éviter le divorce croisant entre la recherche et la société. C'est cette métamorphose réciproque qu'il faut réussir.

Y a-t-il une finalité, c'est-à-dire la production d'un livrable à la fin de vos travaux ? Peut-on imaginer de dessiner la duplication de la Cité de l'économie et des métiers de demain dans d'autres territoires ?

Je suis en résidence à la Cité pour une durée d'un an. L'idée, c'est de livrer une note de prospective synthétique, accessible et partageable. Mais dupliquer, non. Dans mes travaux de recherche sur l'hybridation, il n'est jamais question de dupliquer. En France, on aime bien cette idée de dupliquer ce qui marche, mais la langue française est bien faite : quand on décline quelque chose, ça décline... Je pense au contraire qu'il est temps de se réconcilier avec l'idée de singularité et d'être au plus proche des territoires. Ce qui est vrai ici ne l'est pas forcément ailleurs. C'est un modèle unique, singulier, intéressant à explorer qui pourrait même être un outil de fabrique de politiques publiques locales. Les philosophes sont souvent hors sol, déconnectés de la réalité. Je ne veux pas, pour ma part, être dans de grands concepts à majuscule comme la liberté ou le bonheur. Ce qui m'intéresse, c'est comment ces grands concepts se lient avec la réalité et un territoire : c'est quoi le travail de demain, la liberté d'un salarié, le rapport à la nature versus les défis technologiques, mais dans un territoire donné, qui a ses propres défis.

* Gabrielle Halpern a travaillé au sein des cabinets du ministre de l'Économie et des Finances, de la secrétaire d'État au Commerce, à l'Artisanat, à la Consommation et à l'Economie sociale et solidaire, du secrétaire d'État à la Recherche et à l'Enseignement supérieur, et du Garde des Sceaux en tant que « Conseillère prospective et discours », avant de codiriger un incubateur de startup et de conseiller des entreprises et des institutions publiques. Elle est experte-associée à la Fondation Jean-Jaurès et dirige la collection « Hybridations » qu'elle a créée aux Editions de l'Aube.