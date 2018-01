Caisse des dépôts : 231 750 € de cofinancements pour l'Agglo de Béziers

Un an de travail préparatoire, selon les parties concernées, a été nécessaire à la convention que Béziers Méditerranée et la Caisse des dépôts Occitanie ont signée, le 11 janvier, dans les locaux de la première. Courant jusqu'en 2020, elle mobilisera 231 750 € pour le financement de 17 actions que l'Agglo biterroise a déterminées dans le cadre de son projet territorial.

Un nouveau pôle entrepreneurial de 2 500 m2

"Dans une région qui compte deux Métropoles incontestables, Montpellier et Toulouse, Béziers peut être, au milieu, une "métropole" d'équilibre, note Frédéric Lacas, président de Béziers Méditerranée. Elle s'appuie sur un projet de territoire innovant, ambitieux. Cet accord signé avec la Caisse des dépôts va abonder de nombreuses actions de développement, qui s'ajoutent à d'autres. C'est aussi un élément de visibilité, qui peut rassurer nos autres partenaires financiers."

Parmi les actions concernées : la structuration de l'enseignement supérieur, la valorisation du littoral, l'oenotourisme, un pôle d'échange multi-modal, la requalification de l'entrée ouest de la ville de Béziers, etc. Sur le versant économique, un projet notable concerne la construction d'un pôle entrepreneurial.

S'agissant de ce dernier dossier, l'Agglo vient d'acquérir un bâtiment de 2 500 m2 de surface utile en centre-ville, et de lancer les études architecturales (début des travaux : fin 2018). Le projet final, plus qu'une pépinière classique, privilégiera une organisation de type co-working, avec des espaces partagés et un FabLab, et ciblera en priorité les start-ups.

Une action en ingénierie territoriale

Globalement, l'aide financière apportée par la Caisse des dépôts Occitanie se situe en amont de ces projets, en ingénierie territoriale : il s'agit de financer des études, afin de "valider les conditions de faisabilité et faciliter le montage des projets, afin de déclencher d'autres cofinancements publics ou privés". Selon une estimation faite par l'institution, un euro d'aide versé par la Caisse des dépôts génère en moyenne "un effet levier de sept" (7 € venus d'autres financements, notamment bancaires) en Occitanie.