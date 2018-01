Perpignan : une fréquentation touristique en hausse en 2017

L'événement s'est tenu cette année au Campus Mailly qui abrite depuis quelques semaines une partie de la faculté de droit de l'université de Perpignan Via Domitia (UPVD), ainsi que de sa fondation. Un site devenu un « symbole fort aux pieds de Saint-Jacques », selon Jean-Marc Pujol.

Succès de Perpignan Destination

L'édile annonce un bilan de mi-mandat « intéressant », avec plusieurs réalisations et surtout la concrétisation de son pari de faire de Perpignan une destination touristique à travers la valorisation de son patrimoine culturel et architectural.

« Perpignan Destination est devenue une réalité. La fréquentation touristique a été exceptionnelle avec une hausse de 15 % (204 600 visiteurs enregistrés par l'Office du Tourisme, NDLR), réalisée grâce à un programme ambitieux de restauration de notre patrimoine religieux, civil et militaire. Parmi les restaurations terminées en 2017, citons notamment la Casa Xanxo, l'ancien Couvent des Minimes ou encore la chapelle du Tiers-Ordre. Notre objectif est de restaurer la totalité du patrimoine de la ville », détaille le maire de la ville catalane.

Pour 2019, les projets de restauration et de valorisation se poursuivent avec notamment l'église des Dominicains dont les vitraux seront renouvelés avec l'aide de l'Etat, la mise en place d'une exposition permanente à la Poudrière sur le passé militaire de la ville, ou encore la création d'un centre de mémoire sur la Retirada, symbole de l'exil espagnol, au sein du Couvent des Clarisses.

Autre projet de développement économique : la construction d'une grande salle multisports dans les quartiers nord de la ville (Vernet). Modulable, cette salle, dont les travaux de construction devraient être lancés en octobre prochain, aura une capacité de 2 700 à 5 600 places. Le site, à « l'architecture futuriste », devrait également accueillir des spectacles.

Expositions événements à venir au musée Rigaud

À suite de l'engouement rencontré autours de l'exposition Picasso l'été dernier (plus de 70 000 visiteurs), la ville annonce d'autres expositions temporaires autours de grands peintres, au sein du tout nouveau Musée Hyacinthe Rigaud : Raoul Dufy durant l'été 2017 (exposition retraçant les séjours perpignanais de l'artiste entre 1940 et 1950), Rodin, Maillol et Matisse en 2019.

La peinture roussillonnaise devrait également être davantage valorisée à travers l'ouverture de salles d'expositions dédiées aux peintres du pays, à l'image de Jean et Jacques Capdeville, dont les œuvres sont actuellement exposées.