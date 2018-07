Sud de France : un nouveau totem pour une visibilité renforcée

Cet accord voir la mise en place de panneaux d'information et l'implantation d'espaces commerciaux sur le réseau Vinci Autoroutes : un totem spécialement conçu a été dévoilé à cette occasion, sur l'aire d'autoroute de Montpellier-Fabrègues, par Carole Delga, présidente du Conseil régional, et par Sébastien Morant, DG de Vinci Autoroutes. Il sera installé sur 24 aires de repos et de service pour, à la fois, assurer la visibilité de la marque régionale Sud de France, et faire la promotion de la destination touristique Occitanie Grands Sites.

D'une part, la marque ombrelle Sud de France, créée en 2006, regroupe sous une même bannière près de 1 405 entreprises et 9 000 vins et produits agroalimentaires issus de la région. D'autre part, le dispositif Grands Sites, qui s'appuie sur 40 sites d'exception, vise à promouvoir les sites patrimoniaux, culturels, naturels et historiques de la région.

Carole Delga souligne la nécessité de renforcer ces deux outils "pour en faire des références tant pour les habitants de notre région que pour les clientèles françaises et internationales". De son côté, Sébastien Morant, souligne que l'opérateur autoroutier réaffirme, ce faisant, son "ancrage durable dans les territoires", et sa "volonté de participer pleinement à la mise en valeur de leurs ressources".