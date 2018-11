La Ville de Montpellier va réaménager la Comédie, l'Esplanade et le Triangle

Le maire Philippe Saurel a donné le coup d'envoi, le 20 novembre, d'une opération baptisée "Places à tous" et visant à rénover, à terme, la Place de la Comédie, l'Esplanade Charles de Gaule et la dalle du Triangle, soit une zone de plusieurs hectares en plein centre-ville de Montpellier. Elle se traduira par plusieurs réunions publiques d'information et de concertation - dont la première s'est déroulée le jour même -, qui devront arrêter les options de l'étude à venir.

"Nous enregistrons le passage de plus de 100 000 piétons tous les jours entre le Polygone et la Place de la Comédie, explique Philippe Saurel. Il devenait nécessaire de procéder à un réaménagement, car les derniers travaux de ce type datent de 40 ans pour la Comédie et le Triangle, et de 50 ans pour l'Esplanade. Nous privilégions un projet global, plutôt que de devoir bâtir une ville-patchwork."

Une opération de plusieurs hectares

Ce projet vise, globalement, à réaménager et sécuriser ces espaces, perçus par Philippe Saurel comme des éléments du "rayonnement international" de la ville et de la Métropole de Montpellier. Rénovée en 1975, la Place de la Comédie (13 000 m2), en premier lieu, sera reconfigurée en modernisant son design, en rationalisant les occupations de la place (entre le marché, les terrasses et les diverses manifestations) et en refaisant sa dalle, jugée trop glissante par temps de pluie.

De même, l'Esplanade (6 ha), requalifiée en 1988, sera réaménagée selon plusieurs priorités : embellir les espaces, rénover les sols, améliorer les liaisons avec le Corum, le Musée Fabre et la Citadelle, etc. Enfin, plusieurs projets sont imaginés pour le Triangle, dont la réparation de la dalle en conjonction avec le chantier d'extension du Polygone (en cours), le réaménagement de l'espace (en lien avec une hypothétique restructuration des locaux commerciaux - sur laquelle la CCI Hérault, toutefois, se casse les dents depuis plusieurs années), et l'amélioration du parcours vers Antigone.

Un premier "dessin" révélé fin 2019

Sous l'égide de la SA3M, une procédure de marché public a été lancée, afin de choisir trois équipes d'architectes parmi les 30 dossiers déjà reçus. En 2019, un dialogue compétitif s'ouvrira alors entre elles, et devra déboucher, au cours du 2e semestre, sur le choix d'une maîtrise d'ouvrage unique, et sur la présentation des premières perspectives d'architecte.

A noter que ce projet devrait ensuite passer entre les mains d'un artiste, d'un designer, "ou des deux", selon Philippe Saurel. Aucun calendrier n'est donné au-delà du dialogue compétitif - même si en toute hypothèse, la chantier ne pourra aboutir qu'au cours de la prochaine mandature.

L'opération globale est portée, à la fois, par la Ville et la Métropole de Montpellier. Elle pourrait engager un budget de plus de 100 M€, "selon le projet retenu, les équipements achetés, les matériaux choisis", etc.", rajoute Philippe Saurel.

D'autres réflexions sont en cours en parallèle à ce projet, notamment une possible piétonisation du boulevard Sarrail, qui longe l'Esplanade, et d'une zone comprise entre la Comédie et l'Îlot du Guesclin. De telles options feront, à nouveau, l'objet d'une concertation publique.

A plus long terme, Philippe Saurel indique que d'autres opérations d'envergure sont envisageables, dans une même optique de réaménagement, ailleurs dans la ville. Sont évoquées la place de la Préfecture et la place Carnot dans la zone Sud Gare.