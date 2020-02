La Ville de Nîmes dévoile le futur parc Jacques-Chirac (vidéo)

La Ville de Nîmes (30) annonce que le jury formé ad hoc a retenu le projet du cabinet Atelier lieux et paysages pour l'opération d'aménagement de reconversion des anciennes Pépinières Pichon en vaste parc public. "Respectueuses du site et de la végétation déjà en place, manifestes de la ville fertile, résiliente et bio-diverse, les séquences paysagères qu'il propose offrent une diversité de promenades et d'usages, en accord avec les souhaits exprimés lors de la phase de concertation et les orientations du programme", fait savoir la municipalité.

Démarrant fin 2021, le chantier, qui mobilise un investissement de 10 M€, portera sur la construction de serres, d'espaces de coworking et de restauration, des zones dédiées à la pratique sportive, d'un jardin de pluie, etc. Ce parc urbain de plus de 14 ha sera livré en 2023, avant d'être prolongé au-delà, jusqu'à l'autoroute A9, grâce à un tunnel souterrain sous le boulevard Salvador Allende.