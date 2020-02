La Région Occitanie et la SNCF annoncent 72 TER supplémentaires en 2020

Les inondations qui ont touché la ligne Béziers-Montpellier le 23 octobre 2019, conjuguées au mouvement social contre la réforme des retraites, ont entraîné le désabonnement de 16 % des voyageurs réguliers des TER régionaux et une baisse globale de fréquentation de 60 % pour les voyageurs occasionnels (de fin octobre 2019 à janvier 2020). Pourtant le développement de l'usage du train est une priorité pour le service public régional des transports liO.

"Depuis 2016 et encore plus depuis le renouvellement de la convention entre la Région et la SCNF, nous avons pris des engagements fermes pour améliorer les conditions de transport des voyageurs ferroviaires", argumente la présidente de Région, Carole Delga.

Une offre en augmentation de 11 %

Sur 2020, quelque 72 trains supplémentaires (500 actuellement) seront donc mis en circulation chaque jour sur le réseau TER, soit 37 000 places (+ 11 % d'offre en plus par rapport à 2019). Un effort financier de 300 M€ par an pour la Région, défini dans la convention signée, le 26 février, avec la SCNF.

Cette impulsion stratégique se traduira notamment par 11 trains quotidiens supplémentaires sur Montpellier-Lunel et 14 sur Montpellier-Sète, dont quatre trains par heure en période de pointe. Mais aussi par neuf trains en plus sur la ligne Toulouse-Perpignan et 17 sur Toulouse-Montauban.

"La Région a voulu nous donner les moyens de faire du train un mode de transport quotidien qualitatif, précise Philippe Bru, directeur régional SNCF Voyageurs. Après une fin d'année compliquée, nous devons retrouver la confiance de nos clients, dont 40 % font des trajets professionnels réguliers."

De nouvelles offres commerciales

Pour améliorer la qualité du transport ferroviaire, la Région annonce également l'arrivée de 18 nouvelles rames, qui entreront progressivement en service à partir de fin avril. Ces rames Regiolis, fournies par Alstom, comportent des équipements modernes comme de nouvelles portes d'accès, des sièges plus confortables ou encore l'affichage frontal des destinations. "C'est un investissement de 8 M€ par rame", précise Jean-Luc Gibelin, vice-président de la Région Occitanie en charge des mobilités.

Enfin, pour convaincre les usagers de l'intérêt financier de l'utilisation quotidienne des TER, les deux institutions mettent l'accent sur une gamme tarifaire attractive et de nouvelles offres ponctuelles. En plus du remboursement du mois de décembre 2019 pour les abonnés par la SCNF, la présidente Carole Delga entend reverser en mars des pénalités dues par la SNCF, aux abonnés annuels. Une économie de 33 % sur l'année 2020 pour un salarié est annoncée.

"Nous avons un axe fort avec les jeunes également, avec le lancement d'un nouveau produit pour les voyages scolaires et pédagogique", rajoute Philippe Bru.

Le tarif jeune FrequenciO va aussi poursuivre sa baisse en 2020 de 10,8 %, soit une économie moyenne de 60 €. En 2019, 10 100 voyageurs avaient souscrit un abonnement annuel toutes gammes confondues.