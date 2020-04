Carole Delga (Région Occitanie) annonce de nouvelles aides mais veut de nouvelles règles budgétaires

Carole Delga, présidente de la Région Occitanie, s'inquiète de la dégradation des capacités d’autofinancement et d'investissement de la collectivité. (Crédits : Région Occitanie)

Le 29 avril, la présidente de la Région Occitanie, Carole Delga, a fait le point sur les nouvelles mesures prises par la collectivité pour accompagner les habitants et les entreprises, dont un fonds de 80 M€ pour les commerces de proximité et le tourisme. Mais l’élue s’inquiète de la fragilisation des finances de la collectivité et de la dégradation de ses capacités d’autofinancement et d'investissement dès 2021. Elle réclame à Bercy de nouvelles règles budgétaires.