ESS : la coopérative étudiante Universcic fait entrer l’Université Montpellier 3 à son sociétariat, une première

Au départ de la coopérative étudiante montpelliéraine Universcic, il y a la volonté, pour les enseignants fondateurs du projet, de proposer aux étudiants du Master 2 Economie Sociale et Solidaire de l'Université Paul Valéry Montpellier 3, une initiation à l'entrepreneuriat collectif venant compléter l'apport de connaissances théoriques.

« L'objectif principal est la pédagogie par l'action et la professionnalisation des étudiants, explique ainsi Jean Cartellier, enseignant à l'Université Paul Valéry, consultant dans une Scop d'expertise comptable, et président d'Universcic. L'université menait depuis un certain temps une réflexion pour créer une coopérative, et pas forcément sur le Master ESS. Un des enseignant de notre équipe a rencontré la coopérative étudiante de Poitiers, la première créée en France, et c'est de là qu'est venue l'idée d'en créer une à l'échelle du Master ESS... L'entrepreneuriat étudiant est peu développé sur l'université Montpellier 3, mais des dispositifs existent. Là, il ne s'agit pas de ça. Le master forme les étudiants à créer mais aussi à développer des coopératives, des associations ou des mutuelles : l'objectif est de leur faire prendre en main une structure coopérative dans toutes ses dimensions - budget, finances, assemblées générales - et de réaliser une ou deux prestations pour elles. C'est de leur faire vivre une expérience de l'intérieur. Universcic, c'est un peu comme un bac à sable pour apprendre... C'est aussi un moyen de faciliter leur insertion à la sortie de leurs études. »

Approche pédagogique innovante validée

Créée en octobre 2020, Universcic est donc la deuxième coopérative étudiante en France. Depuis, le modèle a essaimé et un réseau fédérant une dizaine de coopératives étudiantes a vu le jour.

Universcic compte aujourd'hui une soixantaine de sociétaires. Le statut de Scic (Société coopérative d'intérêt collectif) permet de réunir au sein de la coopérative les étudiants de chaque promotion, l'équipe enseignante, des entreprises et des associations régionales de l'ESS, ainsi que les personnes soutiens comme les partenaires et d'anciens étudiants. La part sociale est de 10 euros, l'engagement des étudiants étant facultatif et non exigé pour travailler pour la Scic. Des structures régionales de l'ESS font ainsi partie d'Universcic, comme Les Fées Spéciales (films d'animation), l'association montpelliéraine Gammes (acteur majeur de l'action sociale et médico-sociale, venant en aide aux personnes et familles en situation de précarité) ou la coopérative d'activité et d'emploi Crealead.

Deux ans après sa création, la coopérative étudiante se démarque en étant la première à faire entrer à son sociétariat un établissement universitaire, en l'occurrence l'Université Montpellier 3 (à hauteur de 2.000 euros). L'opération a été officialisée en septembre dernier.

« C'est le fruit de deux ans de travail avec l'Université, indique Jean Cartellier. C'est le signe que l'institution valide cette approche pédagogique innovante par l'action. L'Université concrétise ainsi son projet de longue date de création d'une coopérative, et ça ouvre aussi la porte à de futures duplications dans d'autres Masters. »

30% des heures de cours

Module à part entière du cursus ESS, la coopérative représente 30% des heures de cours des étudiants, qui effectuent des prestations de réalisation d'enquêtes, d'études ou d'organisation d'événements.

« Par exemple, au sortir du 1e confinement, la CRESS Occitanie a confié à Universcic la réalisation d'un magazine sur les différentes innovations développées par les acteurs régionaux de l'ESS pour faire face à la crise sanitaire, précise Jean Cartellier. Les étudiants ont aussi réalisé une étude sur les différents modèles économiques et de gouvernance sur des centres sociaux pour un laboratoire d'Avignon. Ou encore, en 2021, une enquête auprès des adhérents de la CRESS. Pour l'association Gammes, les étudiants ont animé des ateliers pour travailler sur la notion d'autonomie, notion derrière laquelle tous les membres de l'association ne mettaient pas la même chose. »

Selon le président d'Universcic, les sollicitations viennent toutes seules sans que la coopérative étudiante ait à prospecter.

« Faire du chiffre d'affaires n'est pas l'objectif, souligne Jean Cartellier. La Scic facture ses prestations, entre 2.000 et 4.000 euros à raison de deux ou trois par an, et tout l'argent récolté permet de financer un projet collectif porté par les étudiants, par exemple trois jours au centre de vacances du Lazaret à Sète pour visiter des structures de l'ESS de Sète et Frontignan. »

Lire également le volet 1 de cette série : « La mondialisation est en processus de désamour et l'ESS est une force »