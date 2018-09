Les représentants de Perpignan Méditerranée Métropole, GRDF et Veolia, devant le site de purification biogaz au sein de la station d'épuration de Perpignan. (Crédits : Mariama Diallo)

Le 7 septembre, Perpignan Méditerranée Métropole et ses partenaires institutionnels et industriels ont inauguré à Perpignan la 1e station de production et d’injection de biométhane d’Occitanie. En service depuis l'été, cette installation construite dans la station d’épuration de la ville fournit déjà 1 200 logements.