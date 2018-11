EDF, champion de la croissance bas carbone

En juillet 2017, la Région et EDF signaient une convention de trois ans formalisant l'ensemble de leurs actions vers l'objectif défini par Carole Delga : devenir la 1ère région à énergie positive d'Europe en 2050. Un accord inédit pour l'énergéticien qui produit en Occitanie une énergie décarbonée à plus de 97 % grâce à la présence de la quasi-totalité de ses services et métiers (production nucléaire de la centrale de Golfech, EDF Hydraulique Sud-Ouest, EDF Renouvelables, compétences dans la biomasse, dans l'économie circulaire avec Tiru et Dalkia, et dans les services énergétiques avec Citelum et Dalkia).

« EDF multiplie les plans en faveur de l'énergie décarbonée : un engagement fort pour la lutte contre le dérèglement climatique, notre priorité qui se combine avec l'exigence d'une énergie compétitive qui soit un atout pour nos entreprises, un droit accessible pour nos concitoyens et qui favorise la création de filières industrielles en France et en région », explique Gilles Capy, délégué régional EDF en Occitanie.

Plan Solaire

Entre 2020 et 2035, le groupe EDF, à travers sa filiale EDF Renouvelables, a pour ambition de développer et construire 30 GW de solaire photovoltaïque, soit quatre fois les capacités actuelles de production d'énergie solaire en France.

« Cette ambition est cohérente avec l'objectif gouvernemental de rééquilibrage du mix électrique français à travers le développement massif des énergies renouvelables sur le territoire. Le Plan Solaire d'EDF devrait, en outre, permettre la création de plusieurs dizaines de milliers d'emplois en France, en période de construction », assure Gilles Capy.

À travers un plan national qui aura forcément des rebonds dans notre région, EDF en Occitanie mobilise ses moyens et ses partenaires industriels et financiers pour assurer ce rythme accéléré de développement : identification et exploitation de terrains issus de son patrimoine foncier, reconversion de friches industrielles, développement du photovoltaïque flottant sur les sites hydrauliques. En parallèle, EDF coopère avec les pouvoirs publics afin d'identifier les surfaces aptes à accueillir de nouvelles installations solaires photovoltaïques.

Plan Stockage

En mars 2018, le groupe EDF a annoncé un Plan Stockage Electrique de 8 Mds € d'investissement, avec pour objectif de devenir leader européen du secteur d'ici à 2035.

« Le stockage est un levier essentiel de la transition énergétique, rappelle Gilles Capy. Cela passera en région par des projets combinant STEP (stockage hydraulique), batteries, hydrogène décarboné. »

Plan Hydrogène

Signé en juin 2018, ce plan marque la volonté d'EDF d'accompagner la décarbonation de l'énergie dans des domaines où le groupe n'était pas systématiquement présent. Ses actions portent sur deux axes prioritaires : le transport lourd (bus, cars, motrices de trains, bateaux) et l'industrie.

« EDF a manifesté son souhait d'être un acteur majeur de l'hydrogène grâce à l'acquisition en juin de McPhy, leader français de la production d'hydrogène par électrolyse de l'eau, explique le délégué régional EDF en Occitanie. Il s'agit d'une solution innovante dans la poursuite de notre stratégie pour produire une énergie décarbonée en Occitanie et en France, une corde supplémentaire à notre arc de producteur d'énergies. Cette acquisition fait écho à la forte volonté politique régionale d'être la première région à énergie positive. »

Plan Mobilité

Là encore, EDF ne cache pas ses ambitions d'être leader de la mobilité électrique en Europe dès 2022, en se positionnant comme 1er fournisseur en électricité pour véhicules électriques, 1er exploitant de réseau de bornes électriques et leader européen du smart-charging.

« Le secteur du transport est aujourd'hui le principal contributeur d'émissions de gaz à effet de serre en Europe comme dans la région. Dans ce contexte, l'électricité décarbonée est la solution d'avenir pour des transports propres. Avec un mix énergétique à 87 % sans CO2 au niveau mondial et de 94 % au niveau régional, le groupe EDF a un rôle majeur à jouer. Notre volonté est d'être en "empathie territoriale", en développant, en coopération avec nos partenaires locaux, des solutions adaptées aux spécificités de notre territoire », affirme Gilles Capy.

Innovation dans les territoires

Dans le prolongement de ses actions à destination des éco systèmes d'innovation locaux, le lancement du concours « EDF Pulse Occitanie » vise à favoriser le soutien de start-ups innovantes dans le secteur de l'énergie et des activités associées au service de la transition énergétique. Après le succès de l'édition 2017, qui a permis de distinguer 7 finalistes et 3 lauréats, la seconde édition démarrera début 2019.

D'ailleurs, la start-up montpelliéraine IOTEROP a été primée à Barcelone lors du Congrès mondial des objets connectés. Cette distinction prestigieuse récompense une démarche engagée avec EDF depuis près de deux ans. En février 2017, IOTEROP avait obtenu le prix "territoire durable", des prix EDF Pulse Occitanie pour sa solution développée pour la centrale nucléaire de Golfech.

Le Gard est doublement à l'honneur : la start-up Isymap, incubée au BIC Innov Up dans le Gard, a quant à elle, remporté l'appel projet "Démantèlement nucléaire" organisé par EDF Pulse Croissance, filiale d'EDF en charge des nouveaux business. Lors de ce premier appel à projets, l'Occitanie a eu 3 lauréats sur 7, les autres étaient tous parisiens.

EDF Pulse Croissance a acquis également OREKA SOLUTIONS, une start-up proposant des solutions numériques de simulation 3D.

Enfin on peut citer d'autres collaborations réussies comme celle avec ECOTECH CERAM qui travaille avec Dalkia, et SIREA qui coopère aussi avec la production hydraulique, EDF Renouvelables et Dalkia.