Apex Énergies lève 13,5 M€ pour développer son parc solaire

Spécialisée dans la production d'énergie verte, l'entreprise montpelliéraine Apex Énergies (ex-BP Solar), créée en 1991, annonce qu'elle vient de boucler sa première levée de fonds, d'un montant de 13,5 M€. Le pool d'investisseurs inclut Sofilaro et IDIA Capital Investissement (deux filiales du groupe Crédit Agricole) ainsi que bpifrance.

L'opération permettra à Apex Énergies d'étendre, partout en France, son parc de centrales solaires photovoltaïques au sol et en toiture. Le Montpelliérain développe actuellement 45 MWc de projets par an, et vise plus de 100 MWc installés d'ici 2021.

"Il y a déjà cinq ans que nous avons pris la décision, mes quatre collaborateurs et moi-même, de continuer l'aventure BP Solar. L'arrivée de ces investisseurs marque un tournant pour Apex Énergies, et confirme que notre stratégie de développement répond à la demande du marché et correspond à la transformation de la filière des ENR", commente Pascal Marguet, président d'Apex Énergies.

Apex Énergies compte 7 000 clients (entreprises et collectivités), neuf établissements, et développe un chiffre d'affaires de 11 M€. L'entreprise emploie plus de 50 salariés et a programmé dix recrutements en 2019.