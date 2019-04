Engie et Suez inaugurent un 1er parc solaire sur un centre de stockage de déchets

Engagés pour l'accélération de la transition énergétique des territoires, le groupe Engie* et le groupe Suez* avaient conclu, en mars 2018, un partenariat pour développer des parcs solaires photovoltaïques sur une centaine de centres de stockage de déchets de l'activité « Recyclage et Valorisation », gérés par Suez en France métropolitaine (17 millions de tonnes de déchets traités par an). Soit un potentiel total annoncé d'environ 1 GWc.

La construction de la première centrale au sol de 12 MW a été lancée en 2018 sur le site de stockage de Drambon (21), au cœur de l'Ecopôle des Grands Moulins.

Le projet, porté par Engie Green, filiale dédiée aux énergies renouvelables (dont le siège est à Montpellier, 1 479 MW éoliens et 934 MW solaires installés), était inauguré le 8 avril, en présence notamment de Jérôme Loriot, directeur général adjoint d'Engie Green, et de François Grux, directeur général délégué chez Suez Minerals France.

Selon un communiqué des deux groupes, la centrale photovoltaïque produira l'équivalent de la consommation électrique annuelle d'environ 6 800 habitants, « soit près d'un tiers de la population du canton CAP Val de Saône ».

« Le projet a reçu le soutien du territoire grâce à une concertation étroite et permanente menée par les partenaires avec l'ensemble des acteurs locaux, expliquent Engie Green et Suez. Le chantier, installé sur 20 ha, à l'emplacement de casiers de stockage réaménagés et d'une puissance de 12 MWc, a débuté́ au printemps 2018. L'installation réunit 27 500 modules et représente un investissement de 10 M€ portés à 100 % par Engie Green... Les retombées économiques bénéficieront notamment au territoire grâce à la fiscalité́ et à l'activité des entreprises locales. La centrale solaire permettra également le maintien et la création d'emplois directs et indirects pour son exploitation, sa maintenance et son entretien. »