Eco-Tech Ceram lance la commercialisation de son Eco-Stock

Eco-Tech Ceram (ETC) vient de franchir une étape décisive dans son développement. Après cinq années de R&D, la start-up catalane vient de présenter son premier Eco-Stock, solution innovante de récupération de la chaleur perdue durant le process industriel.

« L'Eco-Stock est un accumulateur de chaleur présenté sous la forme d'un container métallique isolé et rempli de matériaux de stockage en céramique qui sont chauffés avec la chaleur fatale (chaleur perdue dans les cheminées de process industriel, ndlr). Cette solution permet de récupérer les chaleurs perdues par l'industrie afin de les valoriser en interne ou en externe. L'ambition de la technologie est d'améliorer la rentabilité et l'efficacité énergétique des industriels et même de proposer une solution de stockage thermique pour les énergies renouvelables », détaille Antoine Meffre, fondateur et président directeur général de cette société issue du laboratoire Promes à l'université de Perpignan (CNRS/UPVD).

L'inauguration de l'Eco-Stock, intervenue fin mars, permet à Eco-Tech Ceram de lancer officiellement la commercialisation de sa technologie. L'entreprise a d'ores et déjà enregistré une première vente auprès de BNP Paribas (acheteur-loueur), qui mettra d'ici un mois la technologie à disposition d'un industriel fabricant de céramique basé en Nouvelle Aquitaine.

Dans l'année, d'autres Eco-Stock devraient être livrés notamment en Occitanie et d'autres régions industrialisées comme « Les Hauts de France ou encore le Grand Est », poursuit Antoine Meffre. Grace aux ventes attendues, ETC s'attend à un chiffre d'affaires d'au moins 1,5 M€.

Levée de fonds en cours

Pour accompagner son développement commercial en France, l'entreprise s'est lancée dans une seconde campagne de levée de fonds d'1,5 M€, principalement auprès de banques et d'investisseurs. En 2017, la société Akuo Energy et 230 citoyens sont entrés dans le capital d'ETC.

D'ici 2021, une fois que la technologie « aura fait ses preuves en France », ETC prévoit un développement à l'export, notamment à Barcelone, en Allemagne, en Suède au Maroc, et en Chine « dès que possible ». Ce développement à l'export devrait s'accompagner d'une troisième levée de fonds.

« L'industrie perd entre 20 à 40% de l'énergie qu'elle consomme, soit l'équivalent de 200 milliards d'€ de manque à gagner à l'échelle internationale, dont 1% en France et 30 % en Chine », explique Antoine Meffre.

Créée en 2014, la société installée à Rivesaltes (66) et « soutenue et accompagnée depuis le début par la région Occitanie dans le cadre de sa stratégie Région Energie Positive (REPOS) », compte à ce jour 11 salariés et 3 stagiaires.

D'ici 2023, Eco-Tech Ceram prévoit de recruter 25 nouveaux salariés « principalement des femmes », précise Antoine Meffre qui rappelle que la société « engagée RSE avec notamment des salaires équilibrés » compte actuellement 33 % de femmes dans son effectif.