Neomerys veut lever 15 M€ en bourse pour son biocarburant écovertueux

Cinq ans que la start-up montpelliéraine Neomerys, créée en 2014 par quatre biologistes, travaille dans le secret sur l'idée d'un nouveau biocarburant vertueux, à même, selon ses concepteurs, « de sortir l'humanité de sa dépendance au pétrole tout en réparant la planète »...

Le 18 avril, Jérémy Dutheil (ingénieur en chimie verte et docteur en microbiologie des algues), directeur R&D de Neomerys, et son père Pierre Dutheil (ingénieur), P-dg de Neomerys, ont présenté l'aboutissement de leurs travaux de recherche, le projet Kodama.

Déforestation massive, ressources pétrolières épuisées, pollution atmosphérique... C'est sur un constat implacable que Jérémy Dutheil entame sa démonstration avant de rappeler les limites et faiblesses des différents biocarburants existants, les biofuel à base de céréales, de ligno-cellulose (bois et parties non-alimentaires des plantes) ou de micro-algues.

Le principe de Neomerys est d'exploiter une micro-algue bleue qu'ils nourrissent avec la sève des arbres, une substance naturelle riche en nutriments.

« Les micro-algues sont des végétaux qui se multiplient très vite et offrent donc de bonnes capacités en volumes, d'autant qu'elles poussent dans l'eau et ne consomment donc pas de surface au sol, explique Jérémy Dutheil. En amont, nous avons développé une technique solaire de dessalement de l'eau de mer pour irriguer les forêts. Avec le projet Kodama, nous voulons remplacer la dépendance au pétrole par une dépendance aux forêts... Ce projet permet d'absorber plus de CO2 qu'il n'en rejette. On peut parler de la première énergie écopositive du monde. »