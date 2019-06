Éolien en mer : le gouvernement annonce un 2e parc commercial en Méditerranée

Le 14 juin, dans le cadre de son déplacement à Saint-Nazaire (44), le ministre de la Transition écologique et solidaire François de Rugy a annoncé une accélération du déploiement de l'éolien en mer.

En marge de la désignation du lauréat de l'appel d'offres du parc qui sera construit au large de Dunkerque (le groupement composé d'EDF Renouvelables, Innogy et Enbridge), le ministre a annoncé l'augmentation des objectifs des énergies marines renouvelables fixés dans le Programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE).

Le projet publié en janvier 2019 prévoyait le lancement et l'attribution de projets éolien en mer pour une moyenne d'environ 750 MW par an d'ici 2024. Ces objectifs sont donc rehaussés à 1 GW par an.

Pas un, mais deux parcs en Méditerranée

Plusieurs projets déjà lancés permettront de commencer à y répondre, notamment celui du projet du parc de 1000 MW, prévu au large de la Normandie.

Concernant l'éolien en mer flottant, trois appels d'offres pour des parcs éoliens flottants commerciaux seront lancés : l'un de de 250 MW, soit une vingtaine d'éoliennes, sera bientôt lancé et attribué au sud de la Bretagne en 2021, et deux parcs de 250 MW chacun, au lieu d'un seul initialement prévu, seront lancés en Méditerranée dans les régions Occitanie et Sud-Paca.

« Ces champs éoliens auront vocation en cas de bonne performance sur les tarifs à être étendus ultérieurement pour atteindre plus de 750 MW permettant de profiter de raccordements électriques mutualisés », explicite le ministère dans un communiqué.

Des mois de mobilisation

Une annonce qui satisfait les deux présidents de Régions, Carole Delga pour l'Occitanie et Renaud Muselier pour Sud-Paca, qui s'étaient mobilisés pour faire pression sur le gouvernement, notamment lors du salon mondial de l'éolien flottant FOWT.