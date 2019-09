Au Cap d'Agde, Suez initie l’une des premières expériences de Reuse en France

Alors que près d'un quart de la population mondiale connaît une situation grave de pénurie hydrique, la réutilisation des eaux usées traitées (Reuse), encore peu répandue en France, pourrait être une voie d'avenir.

Au Cap d'Agde, le groupe Suez a initié l'une des premières références de Reuse en France : depuis cet été, 6 des 27 trous du golf international sont arrosés avec les eaux usées de la station d'épuration.

« Le dispositif agathois rejoint les projets déjà développés à l'international (à Los Angeles, Melbourne, Doha, etc. pour usage agricole, industriel, domestique ou municipal, NDLR), rappelle Antoine Bréchignac, nouveau directeur région Suez Eau Occitanie. En France, il a fallu attendre que la réglementation sanitaire évolue, en 2014, pour pouvoir initier ce projet. Nous avons travaillé d'arrache-pied avec les collectivités locales, les autorités préfectorales et l'Agence de l'eau afin d'obtenir les autorisations de mise en service. C'est une première nationale. »

Les travaux liés au recyclage des eaux usées ont commencé en 2017. Depuis la station d'épuration Posidonia, équipée d'un traitement membranaire, une nouvelle canalisation va jusqu'au golf où a été construit un réservoir. C'est à partir de ce réservoir que le système d'arrosage du golf est alimenté.

Le projet, d'un coût global de 5,5 M€, a été financé à hauteur de 80 % par l'Agence de l'eau.

Mis en service cette année, le Reuse est l'aboutissement d'une longue collaboration entre le groupe Suez et la collectivité locale agathoise.

« Depuis 2008, d'importants travaux sur les canalisations d'eau potable ont permis de réduire les pertes en eau, soit 600 000 m3 par an d'économies, tandis que le déploiement de 14 000 compteurs connectés a permis aux consommateurs de mieux gérer leur contrat d'eau et d'adopter un comportement responsable (200 000 m3 par an d'économie), rappelle Antoine Bréchignac. Par ailleurs, le Reuse va permettre d'économiser 200 000 m3 d'eau potable. Au total, c'est donc 1 million de m3 par an d'économie qui seront réalisés, soit l'équivalent de la consommation d'une ville de 30 000 habitants. »