FHE dévoile son système stockant l’énergie photovoltaïque

"Le stockage de l'énergie est l'enjeu du XXIe siècle", lance Jonathan Iacono, ingénieur, chef de projets au sein de FHE. Après trois années de R&D, le groupe catalan spécialisé dans la gestion énergétique des immeubles et maisons individuels, présente sa technologie de stockage d'énergie : Inélio.

"Il s'agit d'un système innovant, en rupture technologique, qui permet de stocker le surplus d'électricité photovoltaïque produit au moment où la consommation est très basse et de la redistribuer sous forme thermique durant les heures pleines où l'électricité coûte le plus cher. Stockée sous forme d'un potentiel chimique, l'énergie solaire est ainsi stockée dans des réservoirs et prête à être utilisée pour le chauffage, la production d'eau chaude ou encore pour la production de froid. Le système étant stable, l'énergie stockée peut être utilisée plusieurs années après son stockage", présente Jonathan Iacono.

"Un coût maîtrisé"

Sur les capacités de stockage, "un étage réactif peut contenir 2,5 kWh de chaud et 1,25 kWh de froid. Un système à deux étages répond à 80% de la demande thermique (chauffage/rafraichissement, eau chaude sanitaire) sur les maisons neuves avec la norme RT 2012 et 100% avec la future norme RE2020. Ainsi, une maison de 100 m2 avec 3 kWc de panneaux solaire couvre plus de 60 % des besoins électriques et thermiques de la maison, avec 100 % d'autoconsommation (effacement de 100% de la production)", précise Jonathan Iacono, avant d'ajouter qu'il s'agit d'un "système en kit qui est modulable et peut s'adapter à tous les besoins de puissance dans différents secteurs d'activité".

La technologie, principalement destinée aux ménages (maisons neuves) et le tertiaire, se présente sous forme de mini container pour les maisons individuels et sous forme de container maritime pour les grands immeubles.

Sans dévoiler le prix de vente de son système, FHE indique que "son coût d'acquisition équivaut au coût d'une pompe à chaleur". Toutefois, la société met en avant "le réel retour sur investissement qu'il représente grâce à une durée de vie de 20 ans (la même que les panneaux solaires) et un coût maitrisé".

S'ouvrir les portes de l'Afrique

Présentée par FHE comme une "technologie très attendue par les professionnels du secteur", Inélio sera fabriquée et assemblée à Kenitra, au Maroc, dans une usine de 3 000 m2 spécialement conçue pour la production de ce système.

"Construite dans une zone offshore, l'usine de Kenitra sera entièrement dédiée au systèmes Inélio avec une production automatisée. Nous avons choisi le Maroc car on voulait s'ouvrir les portes de l'Afrique où nous avons été approchés par de nombreux gouvernements, notamment le gouvernement ivoirien, pour la fourniture de containers chargés d'électricité transportables dans des villages, quartiers et autres zones non électrifiées", explique Alain Laloum, directeur général de FHE.

Selon le calendrier de l'entreprise familiale, "le bâtiment devrait être livré le 31 octobre, les machines robotisées destinées à la fabrication en série seront installées entre novembre 2019 et janvier 2020, la fabrication des préséries interviendra en février et l'usine devrait commencer la production et la livraison des premières unités en avril 2020", poursuit Alain Laloum.

L'usine aura une capacité de production de "1 200 Inélio par mois, 15 000 par an. À partir d'avril 2020, pour répondre aux nombreuses commandes que nous avons déjà enregistrées, l'usine produira 600 unités par mois. Notre carnet de commandes est plein jusqu'à fin 2020", indique Alain Laloum.