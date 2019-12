Transport maritime décarboné : SOPER mise sur Zéphyr & Borée

A l'œuvre depuis trente-cinq ans dans les énergies renouvelables (il avait fondé la Compagnie du Vent à Montpellier en 1989, rachetée puis fusionnée avec Engie Green en 2017), le Montpelliérain Jean-Michel Germa, via sa holding SOPER, vient de prendre une participation de 25 % dans la start-up nantaise Zéphyr & Borée, dont l'ambition est de développer un transport maritime bas carbone. Autre investisseur à ses côtés : Francis Vallat, fondateur du Cluster maritime français en 2006.

« En ligne de mire, nous avons le projet d'aller plus loin en mixant d'autres briques technologiques comme l'hydrogène, le solaire, les biocarburants, déclare Nils Joyeux, cofondateur de Zéphyr & Borée. Il y a donc pour nous une logique à travailler avec Jean-Michel Germa qui est un expert des énergies renouvelables et nous apporte bien plus qu'un soutien financier. »

La holding SOPER (15 salariés à Pérols et Paris), fondée par Jean-Michel Germa en 2014, gère les actifs industriels de deux entreprises : Sunti (développement de centrales solaires destinées à alimenter des sites industriels en énergie) et MGH (Maritime Green Horizon, spécialisée dans les solutions énergétiques bas-carbone en milieu marin).

Initialement dédiée au développement de solutions de stockage d'énergie électrique en mer profonde, MGH a pivoté vers le développement des énergies décarbonées destinées à des applications maritimes ou portuaires.

La start-up nantaise vient de signer son premier gros contrat avec ArianeGroup, leader européen de lanceurs spatiaux.

« Depuis cinq ans, nous travaillons sur un système de transport à la voile pour développer un transport maritime bas carbone, et la solution la plus disponible et la plus économique à laquelle nous croyons, c'est l'utilisation du vent, explique Nils Joyeux. Pour ArianeGroup, nous allons construire, en partenariat avec avec Jifmar Offshore Services, un navire dédié de 120 mètres de long, pour transporter les composants de la fusée Ariane 6 depuis les différents sites de fabrication en Europe jusqu'à Gourou en Guyane. Canopée, qui sera mis en chantier l'an prochain pour une mise en exploitation en 2022, sera le premier cargo à voile moderne ! Le système de voile qui sera utilisé, des ailes rigides articulées, issues du monde de la course et mises au point par VPLP Design, est actuellement testé sur Energy Observer (premier navire propulsé uniquement aux énergies renouvelables et à l'hydrogène, NDLR). »