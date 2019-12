Bassin de Thau : le plus grand projet mondial d’ombrières flottantes en gestation

Périodiquement, le bassin de Thau est exposé comme d'autres zones conchylicoles à la malaïgue (prolifération des algues liée aux périodes caniculaires, provoquant la baisse du taux d'oxygène dans l'eau). Pour contrer ce phénomène, le Comité régional de la conchyliculture de Méditerranée et le Syndicat mixte du bassin de Thau viennent de s'allier à l'industriel parisien Akuo Energy, producteur indépendant d'énergie renouvelable, pour développer l'opération baptisée "Ostréinergie".

De nombreux avantages techniques

Projet industriel à visées multiples, Ostréinergie consiste à fixer des ombrières munies de panneaux photovoltaïques sur les tables d'élevage déjà installées dans le parc à huitres de l'étang de Thau : l'ombre ainsi obtenue sera une première réponse à la malaïgue. De plus, l'énergie produite permettra d'alimenter des turbines à oxygène et donc de rehausser l'oxygénation des eaux.

D'autres externalités sont visées à travers ce projet : le système conçu par Akuo Energy permettra aussi d'exonder, c'est-à-dire de lever les huîtres pour simuler le mouvement des marées. Il sera équipé de caméras de surveillance afin de réduire le taux de vols observé dans l'étang. De même, la mise en place d'Ostréinergie devrait permettre de renouveler la majorité du parc de tables, donc certaines - les plus anciennes - sont fortement corrodées par l'eau de mer.

Les partenaires du projet ont imaginé des innovations complémentaires. Ainsi, le système pourrait intégrer des piles à combustible qui, par électrolyse de l'eau, produiraient de l'hydrogène destiné à alimenter les bateaux des producteurs. Cette option technique n'est toutefois pas encore validée.

"C'est un projet destiné à soutenir la filière conchylicole, d'abord en luttant contre la malaïgue, mais qui présente d'autres avantages. Sur le plan industriel, il permettra un suivi technologique inédit puisque c'est la première fois qu'on travaillera de cette façon en milieu salé. Sur la partie scientifique, nous impliquons aussi l'Ifremer pour savoir quel sera l'impact dans l'eau et sur la faune marine, l'étang de Thau étant un site classé Natura 2000. Enfin, sur le volet social, nous collaborons avec un artiste pour faire un travail esthétique sur les ombrières, qui ne seront pas des produits classiques, de sorte qu'elles s'intègrent dans le paysage", complète Yves Michel, vice-président de Sète Agglopôle Méditerranée et président du syndicat mixte.

Un projet d'ampleur inédite

Le développement d'Ostréinergie passera d'abord par une phase d'expérimentation, avec la mise en place d'un démonstrateur sur 10 à 20 tables d'élevage. L'autorisation d'occupation temporaire devrait être délivrée par les services de l'État en février 2020, de sorte que la phase de tests démarre à la rentrée prochaine.

Ce cycle de tests mobilisera un budget de 2 à 4 M€ selon les technologies retenues. Ostréinergie a été sélectionné par la Région Occitanie dans son programme "Littoral +" (doté de 91 M€), lui-même lauréat de l'appel à projets national "Territoires d'Innovation". À ce titre, le projet du bassin de Thau pourra bénéficier d'aides de l'État (15 M€ en investissement et 2 M€ de subventions versées au total à Littoral +), en plus de l'appui financier de la Région.

Si l'expérimentation est concluante, l'opération pourrait ensuite être déployée à grande échelle : 300 ha en surface de l'étang, ce qui en ferait selon les parties prenantes "le plus grand projet mondial d'ombrières flottantes".

Pour le partenaire industriel Akuo Energy, la production et la vente d'électricité photovoltaïque seront un moyen de financer et équilibrer un projet d'une telle envergure. Selon la surface finale couverte et le nombre de tables concernées, Ostréinergie pourrait délivrer une puissance de 100 MWc, assez pour couvrir les besoins de 175 000 personnes, soit la population du bassin de Thau.

L'investissement nécessaire au projet final, porté par Akuo Energy, pourrait être de 100 à 200 M€. Le groupe prévoit d'en financer une partie via Akuo Coop, sa plate-forme de financement participatif.