Le groupe EDF se mobilise pour la transition énergétique et le développement des énergies renouvelables

Soutenu par la région Occitanie/Pyrénées Méditerranée, le forum des énergies EnerGaïa, qui se tient au parc des expositions les 11 et 12 décembre 2019, est le rendez-vous BtoB majeur des énergies renouvelables. Dans ce contexte, la présence du groupe EDF, premier opérateur énergétique en Occitanie avec ses métiers (EDF Commerce et EDF ENR) et ses filiales (EDF Renouvelables, Hynamics et Dalkia), est incontournable.

« EDF est fière d'accompagner la région Occitanie dans ses objectifs ambitieux de transition énergétique », rappelait le 26 septembre dernier, Jean-Bernard Lévy, Président-directeur général du groupe EDF, à l'occasion de l'inauguration de la centrale photovoltaïque et du Cleantech Booster sur le site de l'ancienne centrale thermique d'Aramon, dans le Gard.

Hall B2- Stand 9 - Allée D

Assurant plus de 80 % de la production d'électricité, EDF en Occitanie, qui a notamment pour priorité d'accompagner la transition énergétique, relève le défi avec plusieurs métiers et filiales : EDF Renouvelables, acteur du développement économique de la région avec 530 MW installés en énergie solaire et éolienne, Dalkia, filiale spécialisée dans la valorisation des énergies renouvelables locales et des économies d'énergie, EDF ENR, solutions solaires, Hynamics, filiale dédiée à la production et la commercialisation d'hydrogène bas carbone, et EDF Commerce assurant la vente d'énergie à l'ensemble des clients.

Tous sont présents sur le stand pour animer un vaste programme de conférences et d'interventions. Ouvertes à tous, trois keynotes* sont organisées pour évoquer les grands projets industriels en Occitanie et le rôle du groupe EDF dans l'hydrogène décarboné, l'autoconsommation, la filière bois et son engagement en matière de biodiversité.

En parallèle, le groupe EDF participe à plusieurs tables rondes et ateliers.

Concentrées et qualitatives, ces deux journées abordent des thématiques très concrètes pour échanger autour des enjeux et des perspectives des énergies renouvelables, axe de développement pour le groupe EDF.

Programme Tables rondes et ateliers

Table ronde « Les centrales photovoltaïques flottantes : quel déploiement ? » : organisée en partenariat avec Cemater en présence de Nicolas RUFFINI, Chef de projets et Thierry RODRIGUEZ, Directeur de projets Eolien et Photovoltaïque au sol, EDF Renouvelables. Le 11 décembre de 16h à 17h30 en salle C/D.

Atelier « Véhicule électrique et photovoltaïque : la convergence » : en présence de Patrick Gagnol, chef de projet mobilité électrique EDF et plus particulièrement pour le Véhicule To Grid. Le 11 décembre de 14h à 15h en salle B.

Atelier « Retours d'expérience de repowering en France Métropolitaine/Outre-Mer » : avec Marie SEPCHAT, Directrice de projets, EDF Renouvelables, Valérie DUCHIRON, Responsable Outre-Mer, EDF Renouvelables et Ivan BARTHELEMY, Responsable régional Ex Languedoc Roussillon, EDF Renouvelables. Le 12 décembre de 10h à 11h en salle A.

Table ronde « Bois-Energie : une offre clé en mains, la preuve par l'exemple » : en présence de Rémy Blazin, chargé d'affaires Causses Energia, Jean-Michel Ferry, chargé d'affaires SCIC BEL, et de Guillaume Chanussot, directeur d'agence commerciale Dalkia. Le 12 décembre de 11h à 12h30 en salle D.

Atelier « Autoconsommation collective : 2020, année du décollage ? » : en présence de M. Fred Laulan, Directeur Développement Territorial EDF et porteur du projet « Logis Cévenols » et de Philippe Curtil, Directeur Général des Logis Cévenols. Le 12 décembre de 11H30 à 12H30 salle B.

Atelier « Transition territoriale :la dynamique de la Cleantech Vallée » : avec Virginie Monnier-Mangue Représentante territoriale EDF Occitanie et présidente de l'association Cleantech Vallée. Le 12 décembre de 15H15 à 16H15 en salle C/D.

*Keynote #1 : le 11 décembre à 12h30 : Projets emblématiques du Groupe en Occitanie avec Gilles Capy, Délégué Régional EDF et focus sur l'hydrogène avec Christelle Rouillé, Directrice Générale d'Hynamics la filiale d'EDF qui produit et commercialise de l'hydrogène bas carbone.

Keynote #2 : le 12 décembre à 10h30 : Petit déjeuner-teasing autour de la maquette autoconsommation avant l'atelier (ci-dessous) avec Gilles Capy Délégué Régional EDF Frédéric Laulan, Directeur Développement Territorial EDF Commerce Med et porteur du projet « Logis Cévenols » et de Philippe Curtil, Directeur Général des Logis Cévenols.

Keynote #3 : 12 décembre à 11h30 : Actions d'EDF Renouvelables en faveur de la biodiversité en Occitanie avec Séverine Pasquinet, directrice adjointe Région Sud, suivie de la signature d'une convention de partenariat avec l'Association Abeille 34 pour participer au financement de la plantation de plantes mellifères.

Pour en savoir plus : http://energaia.fr/