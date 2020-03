Lucia Holding regroupe ses activités sous un nouveau nom, Qair

Producteur indépendant d'électricité renouvelable situé à Villeneuve-lès-Béziers (34), le groupe Lucia Holding annonce son nouveau nom : Qair. Cette nouvelle entité rassemblera les différents métiers de l'entreprise : Quadran International (projets éoliens in et offshore), Quadran Energies Marines, Quadran Environment, Premier Élément (production d'hydrogène vert), Lucia Innovation, etc.

Présidé par Jean-Marc Bouchet (ex-fondateur de Quadran, repris en 2017 par Total Direct Energie), Qair veut s'appuyer sur une nouvelle marque évoquant à la fois les racines du groupe ("QA"), sa croissance à l'international (I), et son engagement pour le renouvelable (R). L'entreprise héraultaise affiche de nombreux projets en cours ou à venir dans le stockage d'énergie, les centrales flottantes, le solaire au sol en appui de l'agriculture et des territoires, ou encore l'hydrogène à travers sa filiale Premier Élément, dévoilée en 2019 par La Tribune.

"Grâce à nos innovations technologiques et notre savoir-faire dans la production d'énergie d'origine renouvelable, les 190 collaborateurs de Qair et moi-même participons depuis plus de trente ans à l'accélération de la transition énergétique mondiale au niveau territorial. Aujourd'hui, nous l'exprimons avec ce nouveau nom et les valeurs qu'il incarne : plus qu'un choix, ces valeurs sont un devoir vis-à-vis des générations futures au regard des impératifs sociaux et écologiques qui, à notre échelle, nous attendent", déclare Jean-Marc Bouchet, président de Qair.

Qair gère actuellement 1 GW de projets renouvelables développés, financés, construits et exploités. Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires 2019 de 67 M€ et emploie 190 collaborateurs dans 12 pays (France, Europe, Amérique du sud, Afrique, Océan Indien, Asie).