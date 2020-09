Plan de relance et transition énergétique, un vrai volontarisme vert ?

« France Relance est d'abord un plan destiné à servir le climat et la biodiversité. Il consacre 30 milliards à cette transition, ce qui revient à plus que doubler, dans les deux prochaines années, les investissements que l'État consacre habituellement à l'environnement alors même qu'ils étaient déjà en forte progression », a vanté le Premier ministre Jean Castex le 3 septembre dernier, lors de la présentation du Plan de relance de 100 Mds € mis en œuvre par le gouvernement français en réponse à la crise générée par la pandémie mondiale du Covid-19.

Ainsi, la transition écologique est-elle l'un des trois axes de ce plan, avec la transformation de l'industrie et la cohésion sociale et territoriale. Sur l'enveloppe dédiée de 30 Mds €, France Relance consacrera ainsi 11 Mds € aux transports, dont la moitié au ferroviaire, aux transports en commun, au vélo et aux bornes de recharge, et 7 Mds € au bâtiment et à la rénovation énergétique, dont 4 Mds € financeront la rénovation des bâtiments publics (État, collectivités) et 2 Mds € celle des logements.

Pour les logements, l'aide sera concentrée sur le dispositif MyPrimeRénov', accessible dès le 1er janvier 2021 et désormais destiné aux particuliers sans conditions de ressources. 500 M€ iront aux réhabilitations lourdes du parc social, et 200 M€ aux TPE-PME pour la rénovation de leurs locaux.

« Je regrette que ce plan n'aille pas plus loin »

Cette jauge est-elle « un pas de géant » vers la transformation verte du pays, comme l'a assuré la ministre de la Transition écologique et solidaire Barbara Pompili ? Le gouvernement signe-t-il là un véritable volontarisme vert ?