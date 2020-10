La start-up [email protected] , incubée à l’Observatoire Océanologique de Banyuls-sur-Mer, étudie les effets des plastiques dans les écosystèmes marins et accompagne les entreprises dans leur transition vers des produits plus respectueux de l’environnement. Elle voit aujourd’hui son activité commerciale décoller avec la signature de six clients industriels et des perspectives de croissance pour 2021.