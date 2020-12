Éolien flottant en Occitanie : quelle préfiguration industrielle pour quelles entreprises ?

(Crédits : MHI Vestas Offshore Wind)

Le salon Energaïa, qui se déclinait cette année en version digitale, a fait le point, le 10 décembre, sur la dynamique de la filière naissante de l’éolien flottant sur la façade méditerranéenne en Occitanie. Outre les deux fermes-pilotes à venir dans l’Aude, tous les regards sont tournés vers le port de Port-la-Nouvelle et la structuration de la filière et du bassin d’emplois autour de cette nouvelle filière industrielle. Point d’étape.