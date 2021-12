« Nos écosystèmes hydrogène doivent voler vite de leurs propres ailes, sinon ce sera une filière mort-née »

Le potentiel de l'hydrogène vert pour décarboner nos économies est plébiscité, et la dernière visite (le 17 novembre dernier), du président Emmanuel Macron sur le site de l'usine Genvia à Béziers (34), illustre cet engouement des acteurs, en Occitanie, pour cette technologie et ses différentes applications dans l'industrie ou encore le transport.

La Région Occitanie a clairement annoncé ses ambitions pour la filière, en votant un Plan régional doté de 150 millions d'euros en 2019. Deux ans plus tard, elle indique avoir déjà engagé 93 millions d'euros de cette enveloppe.

Parmi les projets phares, celui de "Corridor H2", qui verra la mise en place de deux lieux de production d'hydrogène vert : Corryd'Occ à Port-La-Nouvelle (11), en association avec Qair et l'AREC (Agence Régionale Énergie Climat) Occitanie, et Val d'Hygo (porté par l'entreprise Lhyfe) à Bessières (31).

« Le projet doit se déployer à l'horizon fin 2023, et comprend ces deux usines, représentant six tonnes par jour de production cumulée, mais aussi sept stations de distribution d'hydrogène, 40 camions à propulsion hydrogène, 62 remorques frigorifiques et 15 autocars interurbains régionaux, rappelle Raphaëlle Vienot, directrice adjointe à la transition énergétique et à l'économie circulaire de la Région Occitanie. L'objectif est de basculer en hydrogène renouvelable le transport de marchandises sur l'axe nord/sud du réseau transeuropéen, reliant la mer du Nord à la Méditerranée. »

« L'Occitanie veut devenir un leader sur l'hydrogène vert, et cela nécessite des investissements massifs et conséquents, ajoute Jalil Benabdillah, vice-président de la Région Occitanie. La réussite de la stratégie nationale en la matière ne se fera pas sans les Régions, qui ont les compétences économiques, de recherche et développement ou encore en aménagement du territoire. Dans cette optique, nous avons initié cette stratégie d'innovation, avec Corryd'Occ, mais aussi en anticipant les besoins de formation liés à cette nouvelle filière. Nous lancerons aussi le laboratoire Techno-campus dédié aux technologies de l'hydrogène à Francazal (Haute-Garonne, ndlr) en 2024. Un autre aspect de notre travail est de prendre des participations dans des projets pour faire un effet de levier, comme nous avons pu le faire avec Genvia (la Région est actionnaire à hauteur de 6,5%, ndrl). »