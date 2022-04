Helion (Alstom) équipe la première drague à hydrogène (au monde) pour les ports d’Occitanie

Le contrat s'est signé le 1er avril, entre la Région Occitanie, le constructeur naval Piriou (basé à Concarneau en Bretagne) et Helion Hydrogen Power, filiale du groupe Alstom depuis un an, spécialisée dans la conception, le développement et la fabrication de piles à combustible. Objectif : intégrer un système de pile à combustible dans la future drague hybride à hydrogène commandée par la Région dans le cadre du renouvellement de sa flotte de navires.

La vocation de la drague basée dans le port de Sète est d'assurer l'entretien des profondeurs des trois ports régionaux (ports de commerce de Sète-Frontignan et de Port-La Nouvelle, et port de pêche du Grau-du-Roi) ainsi que la gestion du trait de côte du littoral d'Occitanie.

« La drague permet de maintenir les profondeurs dans un port afin de garantir le tirant d'eau des bateaux, précise Jean-Luc Gibelin, vice-président de la Région Occitanie en charge des mobilités et des infrastructures de transports. Elle aspire les sédiments et va les déposer en mer dans un lieu prédéfini. Elle s'utilise aussi comme transporteur de sable pour opérer le rechargement des plages. »

Une puissance de 200 kW

Ce qui rend la future drague HyDrOMer innovante et « unique au monde », selon les signataires du contrat, c'est cette technologie de motorisation hybride hydrogène/diesel (en l'occurrence, du diesel low sulfur).

Le groupe Piriou, qui a remporté l'appel d'offre de la Région Occitanie en juin 2021, est en charge de la construction du navire. Et il a retenu la technologie développée par Helion Hydrogen Power qui fournira donc la pile à hydrogène : le FC-Rack, une brique modulaire et containerisée, conçue spécifiquement pour la forte puissance et les applications marines. Ce groupe électrogène à hydrogène d'une puissance de 200 kW, intégré dans un conteneur de 15 pieds, sera logé sur le pont du navire, à côté du stockage de gaz nécessaire au fonctionnement de la pile.

« Notre pile à hydrogène est la seule pile marinisée 100% française, conçue et fabriquée à Aix-en-Provence (où le groupe vient d'investir 6 millions d'euros sur son site industriel, NDLR), indique Vincent Mahéo, président d'Helion Hydrogen Power. Lorsqu'Alstom a racheté Helion Hydrogen Power il y a exactement un an, nous souhaitions créer des synergies entre les marchés de forte puissance : ferroviaire, maritime et stationnaire. Cette première commande majeure pour un bateau à hydrogène est une belle façon de souffler notre première bougie... Je rappelle que Helion est pionnier dans les piles à combustible en France, avec une quarantaine de brevets déposés. Les secteurs du maritime et du fluvial offrent un fort potentiel pour l'hydrogène, c'est donc un sujet stratégique pour nous. Cette brique technologique n'est destinée qu'à ces trois secteurs, il n'y aura pas de camions... La future drague bénéficiera de la 6e génération de pile à combustible. »

Le dirigeant souligne par ailleurs que « ce contrat s'inscrit dans la stratégie du groupe Alstom, qui a vendu une soixantaine de trains à hydrogène à l'Allemagne - où deux sont en fonctionnement -, l'Italie et la France dont la Région Occitanie. Notre mission est d'accompagner la transition écologique avec des systèmes de mobilité durable. Or l'hydrogène est un pilier indispensable pour la décarbonation des transports. Avec cette drague à hydrogène, vous ouvrez la voie d'un monde maritime plus vertueux ».

Réduire l'impact environnemental

Plus vertueux car cette motorisation hybride, « qui n'émettra sur le port que de l'eau et non des particules fines », affirme Vincent Mahéo, devrait permettre une réduction de 900 tonnes de gaz à effet de serre par an.

La motorisation hybride permettra en effet de supprimer toute émission polluante du bateau lorsqu'il sera à quai, puisque la puissance sera suffisante pour se passer complètement des moteurs diesel. Elle fournira également une partie (environ 20%) de l'énergie nécessaire au fonctionnement du bateau en mer, pendant les opérations de dragage et de rechargement des plages.

Car c'est bien dans une stratégie de verdissement de ses ports que la Région Occitanie recourt à cette nouvelle technologie pour équiper la future drague qui va contribuer à la décarbonation des activités maritimes et portuaires.

« Comme nous le faisons pour le développement du train à hydrogène ou de nos cars liO roulant avec des bio-carburants, et bientôt avec l'avion vert, je souhaite que l'Occitanie soit particulièrement ambitieuse et pionnière dans la production et l'utilisation d'énergies renouvelables », martèle la présidente de la Région Occitanie, Carole Delga.

D'autant que le contexte géopolitique actuel démontre que la dépendance aux produits pétroliers va s'avérer de plus en plus critique, amplifiant la nécessité à accélérer les alternatives.

« Il faudra aussi aller vers l'apprentissage d'une conduite éco-responsable des navires pour se rapprocher du recours maximum à l'hydrogène », ajoute Jean-Luc Gibelin, qui confirme par ailleurs que le projet de barge à hydrogène initié sur le port de Sète est moins avancé mais toujours d'actualité, notamment dans des perspectives de transport fluvial.

En plus de l'hydrogène, la drague HyDrOMer disposera de divers équipements permettant de réduire ses nuisances sur l'environnement.

« Nous avons entrepris la certification marine de notre solution par Bureau Veritas, précise Vincent Mahéo. Avec cette première mondiale, nous ouvrons la voie vers un écosystème portuaire et maritime décarboné. »

Hydrogène vert produit localement

La Région Occitanie mobilise quelque 25 millions d'euros pour l'acquisition de ce navire innovant. Un financement inscrit dans le cadre de son plan Hydrogène (150 millions d'euros pour la période 2019-2030).

La drague HyDrOMer, qui devrait être opérationnelle fin 2023, pourra embarquer deux tonnes d'hydrogène à son bord, et en consommera 1,6 tonnes par semaine. Pour être vertueux, l'hydrogène nécessaire à la drague devra provenir d'une source de production locale.

Où seront alors ces capacités locales de productions d'hydrogène début 2024 ? Selon les services de la Région Occitanie, des sites de production régionaux seront en capacité de fournir cet hydrogène vert, par exemple à Port-la-Nouvelle (où l'Héraultais Qair ambitionne d'installer une unité de production d'hydrogène vert par électrolyse), grâce à l'électricité issue des différents équipements régionaux en énergies renouvelables (photovoltaïque, éolien dans un premier temps, éolien en mer dans un futur plus lointain)...