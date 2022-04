Pourquoi le producteur d’énergie Qair s’associe à Sun’Agri sur l’agrivoltaïsme dynamique

C'est en 2018 que Sun'Agri, entreprise lyonnaise et montpelliéraine spécialisée dans l'agrivoltaïsme dynamique piloté, avait implanté dans le Roussillon, au domaine de Nidolères à Tresserre, sa première installation pilote de persiennes photovoltaïques au-dessus d'un vignoble. Sun'Agri compte également de trois dispositifs expérimentaux en opération à La Pugère (Bouche-du-Rhône), à Piolenc (Vaucluse), à Lavalette (Hérault), et le tout dernier, à Etoile-sur-Rhône (Drôme).

Le 7 avril, l'entreprise a officialisé un partenariat avec le producteur montpelliérain d'énergies renouvelables Qair pour l'accompagner dans le développement de ses projets agrivoltaïques dynamiques pilotés dans les vignes et les vergers du pourtour méditerranéen.

« L'agrivoltaïsme est un axe essentiel de notre stratégie photovoltaïque, déclare Jérôme Billerey, directeur général de Qair France. On se met dans la dynamique souhaitée par le Président de la République, à savoir que la France construise 100 GW de photovoltaïque d'ici à 2050. Une partie se fera sur toitures ou sites artificialisés délaissés, sur parking, etc. mais une partie se fera aussi au sol et il faudra donc aller en zones naturelles ou agricoles. Ce partenariat avec Sun'Agri nous permettra de proposer des solutions optimales aux agriculteurs confrontés aux défis du changement climatique, qui peuvent ainsi sécuriser leur exploitation en protégeant les cultures de la chaleur, des pluies violentes, de la grêle ou du froid. C'est une association gagnant-gagnant. Des projets ont d'ores et déjà été identifiés, certains que nous développerons dans le cadre d'appels d'offre "innovation" CRE (Commission de régulation de l'énergie, NDLR)... Nous avons par ailleurs une autre approche du photovoltaïque dans les exploitations agricoles, sur des installations fixes d'élevage. »

« Développer un agrivoltaïsme exigeant »

Le principe de l'agrivoltaïsme dynamique piloté permet de mettre les cultures à l'abri des aléas météorologiques grâce à des persiennes solaires mobiles placées au-dessus des plantes et à une hauteur suffisante pour permettre le passage des engins agricoles. Ces persiennes solaires sont pilotées à partir d'algorithmes conçus sur mesure selon les besoins de la plante, et s'inclinent en fonction des nécessités d'ensoleillement ou d'ombrage.

Sun'Agri a mené près de dix ans de R&D avec l'INRAE pour mettre cette solution au point.

« Ce partenariat avec Qair est pour nous un symbole d'industrialisation de la filière à grande échelle, et nous espérons continuer à participer à son dynamisme, souligne Cécile Magherini, directrice générale déléguée de Sun'Agri. Sun'Agri est une société de services à l'agriculture, des services que nous délivrons soit à un agriculteur, soit via partenariat à des développeurs solaires avec qui nous travaillons en complémentarité. Ce type de partenariats est donc un des volets de notre stratégie. Ils nous permettent d'accélérer le déploiement de l'agrivoltaïsme. Quand les énergéticiens acceptent d'installer notre solution, cela permet de développer un agrivoltaïsme exigeant, harmonieux, dans le respect des contraintes agricoles... Nous n'avons pas fixé d'objectifs avec Qair mais c'est un développeur important avec une emprise significative en France, donc cela aura un effet démultiplicateur pour nous. »

La dirigeante indique ainsi que d'autres partenariats du même genre ont été signés avec Engie Green, Boralex, La Générale du Solaire, Cévennes Energie, Sunti ou Sun Solar.

Des enjeux institutionnels et réglementaires

Si le siège social de Sun'Agri est à Paris, les équipes (30 salariés) sont basées en partie à Lyon et, depuis 2021, à Montpellier, « c'est à dire dans les zones en France qui sont le plus impactées par le changement climatique », précise Cécile Magherini, qui ne communique pas sur le chiffre d'affaires de l'entreprise.

Si la nouvelle Politique Agricole Commune (PAC) va dans le sens de la protection des cultures face aux changements climatiques, via des investissements de type agrivoltaïque, la réglementation est encore évolutive sur cette activité : « Il y a eu beaucoup de travail réalisé dans le cadre de la PAC sur les dispositifs assurantiels pour couvrir les agriculteurs face aux événements climatiques, explique Cécile Magherini. Et il y a encore des enjeux institutionnels et réglementaires autour de l'agrivoltaïsme afin de s'assurer que nos dispositifs soient considérés comme un vrai outil pour l'agriculture et soient compatibles avec les aides de la PAC. On est encore dans du cas par cas... ».

La France n'est pas le seul terrain de développement de Sun'Agri : « La France est pionnière de l'agrivoltaïsme mais aujourd'hui, nous travaillons aussi avec deux autres pays : Israël où nous avons ouvert une filiale car le pays va lancer la construction de 150 démonstrateurs sur une multitude de cultures, et l'Italie qui freine sur le solaire au sol pour sanctuariser les terres agricoles et va attribuer des aides pour favoriser l'agrivoltaïsme durable. A l'international, Qair peut être un vecteur de développement pour Sun'Agri ».

1 GW d'ici fin 2022 dans le monde

Aujourd'hui, l'énergéticien Qair est présent dans une vingtaine de pays dans le monde (350 salariés) « pour une production mondiale en exploitation qui sera de 1 GW d'ici fin 2022, avec plus de 10 GW en développement en hydroélectricité, éolien terrestre, éolien offshore, solaire », précise Jérôme Billerey.

« En France, le photovoltaïque est majoritaire, même si je pense que l'éolien terrestre, plus longs à développer, a encore de beaux jours devant lui, ajoute le dirigeant. Nous avons deux axes de croissance : le photovoltaïque au sol, dont l'agrivoltaïsme, et l'éolien terrestre plutôt par le biais d'acquisitions de parcs. Et bien sûr l'éolien offshore. Sur le projet Eolmed de ferme-pilote au large de Gruissan, nous avons sécurisé le raccordement avec RTE, les turbines avec l'entreprise Vestas, le contrat de travaux maritimes, et nous sommes en train de sécuriser le contrat de fabrication des flotteurs. Nous répondons aux appels d'offre d'éolien flottant en Bretagne et en Méditerranée. Et nous avons remporté 2 GW en Ecosse, au sein d'un consortium : 1 MW en éolien offshore posé et 1 MW en éolien offshore flottant. »

Quant à l'usine de production d'hydrogène, que porte Qair avec l'AREC (Agence Régionale Énergie Climat) Occitanie à Port-la-Nouvelle, « les travaux de génie civil pourraient démarrer cette année pour une livraison et une mise en service début 2024 », indique Jérôme Billerey.