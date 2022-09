Changement de gouvernance chez Urbasolar : Stéphanie Andrieu et Arnaud Mine passent la main

La nouvelle est tombée en provenance d'Axpo, énergéticien suisse qui avait racheté l'entreprise montpelliéraine Urbasolar, spécialisée dans la production d'électricité photovoltaïque : trois ans après ce rachat, en juillet 2019, Arnaud Mine et Stéphanie Andrieu, les fondateurs d'Urbasolar en 2006 et respectivement président et directrice générale, passent la main.

Dans un communiqué, Axpo indique qu'il intègre les activités éolienne et solaire dans deux divisions internes. Katja Stommel, CEO de Volkswind, une filiale d'Axpo acquise en 2015, prend la tête de la nouvelle division Wind à partir du 1er octobre, et Antoine Millioud celle de la division Solaire à l'automne prochain. Antoine Millioud a également été nommé P-dg de la filiale d'Axpo, Urbasolar. Agé de 53 ans, Antoine Millioud, de nationalité suisse, est depuis 2013 le P-dg d'Aventron, l'un des principaux producteurs suisses d'énergies renouvelables. Il rejoindra le groupe Axpo cet automne.

Les noms des deux fondateurs français de l'entreprise française ne sont pas cités. Au moment où nous publions cette information, Stéphanie Andrieu et Arnaud Mine n'avaient pas souhaité réagir.

« Avec cette étape, nous voulons souligner l'importance des secteurs d'activité éolien et solaire et envoyer un signal clair pour notre stratégie dans le domaine des énergies renouvelables », déclare Andy Heiz, vice-président exécutif de Axpo.

1,5 GW et des recrutements

Dans un contexte géopolitique mondial bouleversé par le conflit en Ukraine, notamment sur le volet énergétique, les producteurs d'énergies renouvelables sont sur le devant de la scène. En juin dernier, Urbasolar revendiquait avoir dépassé, cette année, 1 GW de puissance installée (des actifs qu'elle conserve) et confirmait son ambition de l'été 2021 d'installer 850 MW supplémentaires dans les deux ans : « Et vu ce qu'on a dans les 18 prochain mois, on sera à 1,5 GW à la fin de l'année », assurait Stéphanie Andrieu à La Tribune.

De 300 salariés (en France et à l'étranger) il y a un an, les effectifs d'Urbasolar sont montés à 430, dont 280 au siège montpelliérain, pour un chiffre d'affaires de 300 millions d'euros (hors vente d'électricité) sur l'exercice clos au 30 avril dernier.

« Nous poursuivons les recrutements et nous devrions avoir 100 personnes de plus à Montpellier sur les dix-huit prochains mois », annonçait également Stéphanie Andrieu en juin.

Pour faire face à cette augmentation d'effectifs, les deux cofondateurs de l'entreprise venaient d'acheter, en leur nom personnel, un immeuble d'une superficie de 1.000 m2, non loin du siège social, dont les travaux ont été annoncés pour être terminés en juin 2023.