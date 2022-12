Crise énergétique : Syrius Solar Industry élargit sa cible et investit sur une usine de 5.000 m2

Syrius Solar Industry, entreprise spécialiste du solaire thermique créée en 2013, avait inauguré sa nouvelle usine à Lavérune (Hérault) en septembre 2019. Des locaux tout neufs de 1.200 m2 qui sont déjà trop étroits. L'activité de la société, qui avait fait un bond de croissance de 55% entre 2017 et 2018, poursuit son développement accéléré, boosté par un contexte énergétique qui lui est favorable.

Sa gamme propose des chauffe-eau sanitaire et des solutions de chauffage thermique via des panneaux photovoltaïques. Syrius Solar Industry fabrique elle-même certains pièces et en sous-traite d'autres en Europe, et les assemblages se font dans l'Hérault.

L'entreprise, qui a surtout développé son activité outre-mer, où se trouve le gros du marché du solaire thermique, cherche depuis deux ans à se développer également en France métropolitaine.

« Depuis le début de la guerre en Ukraine et l'envolée des prix du gaz et de l'électricité, nous observons une forte accélération de notre activité et nous vivons un changement d'échelle du marché », note Thierry Demaret, le dirigeant et fondateur de Syrius Solar Industry.

Viser les marchés professionnels

Si l'entreprise ne vend qu'aux professionnels via des réseaux de distributeurs grossistes ou des installateurs plombiers-chauffagistes, ses solutions se destinent in fine à des particuliers, le gros de sa clientèle, mais aussi à des process industriels : « Nous allons aller de plus en plus vers les industriels de l'agroalimentaire, vers les activités tertiaires comme l'hôtellerie, ou vers des exploitations agricoles d'élevage de veaux par exemple, qui utilisent beaucoup d'eau chaude dans leur process. Sur les marchés professionnels, nous sentons clairement une accélération en raison du contexte de crise énergétique... Les installateurs voient la demande exploser ! ».

Conséquence : une accélération des cadences de production et l'emploi qui se développe.

« On devait être 22 salariés à Montpellier en 2019, contre 36 aujourd'hui, 125 en tout (les autres en Outre-Mer, NDLR), précise Thierry Demaret. Notre chiffre d'affaires consolidé était de 27,5 millions d'euros en 2021 et sera de 38 millions d'euros en 2022, soit une croissance de +45% qui devrait se poursuivre en 2023. Nous recruterons une dizaine de personnes d'ici fin 2024 et en 2026, on sera 70 à Montpellier. »

Le dirigeant prévoit en effet de doubler la part de marché en France métropolitaine, qui passera de 5 à 10% dès 2022. Même si la nouvelle réglementation thermique RE 2020, qui devaient lui ouvrir des perspectives dans le bâtiment, « n'est pas une révolution pour l'instant car elle permet différentes solutions y compris des chauffe-eau électrique ou des pompes à chaleur », souligne le dirigeant.

L'entreprise fait peu d'export « car nous sommes confrontés à des produits venant de pays à bas coûts comme la Turquie et la Chine », indique Thierry Demaret. Sa première implantation internationale au Maroc, fin 2019 via l'ouverture d'une filiale n'est pour l'heure pas très concluante : « Elle peine car on est là-bas aussi sur un marché très concurrentiel en termes de prix ».

Passer de 1.300 à 5.000 m2

Pour répondre aux besoins grandissants du marché, Thierry Demaret travaille déjà sur l'extension de son outil industriel.

« Nous sommes à l'étroit dans la nouvelle usine et nous avons donc conservé des locations pour du stockage et même de la production à Lavérune et autour, indique-t-il. Nous cherchions un terrain pour construire un nouveau bâtiment et nous venons de le trouver sur le territoire de la Métropole de Montpellier (il tait sa localisation en attendant une signature d'engagement, NDLR). Il va nous permettre de multiplier notre surface par quatre, pour passer de 1.300 m2 aujourd'hui à 5.000 m2 voire plus. L'objectif est de rassembler toutes nos activités sur ce même site. Et nous allons ajouter une nouvelle ligne de fabrication de soudure pour les ballons et les capteurs. Notre stratégie était, au départ, de tout faire fabriquer et au fur et à mesure, nous réintégrons la fabrication chez nous pour mieux maîtriser la qualité de production et être plus souples pour répondre aux demandes. Et je suis persuadé que pour le marché français, le "made in France" comptera. »

Pour ces nouvelles lignes, Syrius Solar Industry recrutera des profils d'opérateurs en chaudronnerie ou des soudeurs sur inox, une compétence qui se fait rare.