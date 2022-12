Suivi agronomique des centrales agrivoltaïques : VSB et l’Institut Agro Montpellier partageront leurs données avec la filière

L'agrivoltaïsme est un sujet montant. Nombreux sont les producteurs d'énergie solaire qui se penchent sur le sujet. Mais c'est aussi une activité encore peu documentée, qui fait l'objet d'expérimentations diverses, des interrogations subsistant sur les conséquences de la présence de panneaux photovoltaïques pour les cultures (ou les élevages) qui récupèrent cette ombre.

Lire aussiAgrivoltaïsme : des poiriers sous panneaux solaires

Dans le cadre du salon des énergies renouvelables Energaïa, qui s'est tenu les 7 et 8 décembre à Montpellier, VSB Energies Nouvelles, producteur d'électricité à partir d'énergies renouvelables basé à Nîmes (Gard), filiale de l'Allemand Groupe VSB (détenu depuis 2020 par le fonds suisse Partners Group), a annoncé la signature d'une convention avec l'Institut Agro Montpellier. L'entreprise veut s'appuyer sur les compétences et l'expertise d'élèves ingénieurs en agronomie (option "Biodiversité, eau, sol, climat, environnement") de l'établissement d'enseignement supérieur pour d'améliorer les connaissances autour de l'évolution agronomique des parcelles équipées de panneaux photovoltaïques afin de faire évoluer la conception des futurs projets.

« L'agrivoltaïsme est un des relais de croissance que nous avons identifiés, l'enjeu étant de voir comment on peut se projeter sur des terrains qui sont dégradés et peu attractifs du point de vue agricole, déclare Maël Lagarde, directeur général et gérant de l'entreprise. Mais l'activité agricole doit rester au cœur du projet. Le photovoltaïque est là pour améliorer la production, mais il ne doit s'y substituer. Notre objectif est d'inciter à relancer de l'activité agricole. »