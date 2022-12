Transition énergétique : la Région Occitanie multiplie les initiatives (et les moyens) pour massifier les projets

« Nous devons aller vers une transition énergétique assumée et notre nouvel horizon est de massifier les projets qui marchent bien auprès du plus grand nombre, déclare Christian Assaf, le président de l'Agence régionale énergie climat (AREC) en ouverture du salon des énergies renouvelables Energaïa, le 7 décembre. La transition énergétique ne doit pas devenir la nouvelle lutte des classes. Cette massification a déjà commencé. »

Bras armé de la Région Occitanie, l'Agence régionale énergie climat (AREC) accompagne (en ingénierie et financements) les territoires et les entreprises régionales dans leurs projets de transition énergétique. Avec une ambition martelée à l'envi par la présidente de la Région Occitanie, Carole Delga : faire de l'Occitanie la première région à énergie positive d'Europe en 2050...

Dans son bilan d'action 2022, l'agence annonce 80 territoires accompagnés dans leur stratégie énergétique et 80 collectivités actionnaires, 60 millions d'euros de projets de réduction de consommation énergétique, 64% de réduction de consommation d'énergie et 17 millions d'euros de travaux prévisionnels, 440 GWh produits à travers des projets portés par l'AREC, 95 MW de production d'énergies renouvelables, et 10.000 ménages accompagnés dans leur audit depuis le début de Rénov'Occitanie. Enfin, l'agence annonce un chiffre d'affaires 2022 de près de 6 millions d'euros (contre 5 millions d'euros en 2021).

L'AREC annonce également 500 projets d'ombrières étudiés et 80 projets déjà lancés. Sur Energaïa, la société Ombrières d'Occitanie, constituée par l'AREC Occitanie et la société See You Sun (spécialisée le solaire photovoltaïque et les bornes de recharge électriques), a signé la prise de participation (15%) du Syndicat départemental d'énergies du Gers dans les projets gersois d'Ombrières d'Occitanie (2,5 MWc).

25 millions d'euros pour le Fonds Occigen

La Région se dote d'outils financiers pour avoir les moyens de ses objectifs de transition énergétique. En octobre dernier, l'AREC avait obtenu l'agrément délivré par l'Autorité des marchés financiers pour sa nouvelle société de gestion de fonds, OCCTE, dédiée à la transition énergétique pour le financement de projets d'infrastructures, aussi bien publics que privés. Elle espère lever une centaine de millions d'euros d'ici l'été 2023, essentiellement auprès d'acteurs bancaires et de family offices.

« Occte vient de boucler une première levée de 25 millions d'euros pour son fonds Occigen, annonce Stéphane Péré, directeur général de l'AREC. C'est un fonds qui va principalement financer des infrastructures - notamment dans le stockage et la gestion intelligente de l'énergie - ou des projets d'agrivoltaïsme (le fonds cible des positions minoritaires en fonds propres, avec des tickets de 2 à 10 millions d'euros, NDLR). La Région mettra elle-même 10 millions d'euros dans le cadre du Fonds souverain régional, doté de 400 millions d'euros (destiné à soutenir les entreprises stratégique pour accroître la souveraineté industrielle, énergétique, alimentaire du territoire, NDLR). »

Un accord a été signé, le 8 décembre, pour la mise en œuvre d'HyDrOMer, premier projet de drague hybride fonctionnant au diesel et à l'hydrogène vert. La drague, qui sera opérationnelle en 2023, aura vocation à assurer l'entretien des profondeurs des ports de commerce de Sète-Frontignan et de Port-La Nouvelle, du port de pêche du Grau-du-Roi ainsi que la gestion du trait de côte du littoral d'Occitanie. Elle sera alimentée en hydrogène vert par la société DH'OCC (détenue à 51% par le producteur indépendant d'énergie renouvelable Qair et à 49% par l'AREC Occitanie), qui a remporté le marché public. DH'OCC utilisera des containers adaptés au milieu maritime et contenant des réservoirs d'hydrogène pressurisé à 500 bars.

Booster le passage à l'acte des entreprises

Stéphane Péré affirme que « le signal envoyé aujourd'hui par la crise énergétique contribue au passage à l'acte des entreprises, mais ce n'est pas tant un problème de niveau de coût que de volatilité. On a travaillé avec des entreprises précurseurs comme Andros puis des entreprises qui consomment beaucoup d'énergie comme Villeroy & Boch, et aujourd'hui, c'est toute la filière aéronautique, la fonderie, la mécanique ou les agriculteurs qui doivent agir, mais sans obérer leur activité et leurs capacités d'investissement ».

Il y a un an, sur le Forum Energaïa 2021, l'AREC avait créé le fonds FITEEO (Financeur pour l'industrie et le tertiaire de l'efficacité énergétique en Occitanie), un financement spécifique de la décarbonation des entreprises industrielles et tertiaires en Occitanie. Sur l'édition 2022 d'Energaïa, l'AREC a officialisé un partenariat entre le fonds FITEEO et le groupe toulousain SATYS Aerospace, spécialisé dans l'étanchéité, la peinture d'avions et l'aménagement intérieur d'avions et de trains, portant sur la décarbonation de ses sites industriels en vue d'une baisse de 20% de la consommation énergétique d'ici 2025.

« Ce contrat-cadre est peut-être le début de l'avion vert... », ambitionne Christian Assaf, qui ajoute que « le combat ne peut réussir que si les industries acceptent de franchir ce risque de la transition énergétique et l'objectif de l'AREC est de leur offrir un cadre incitatif pour se lancer sans qu'elles détériorent leur compétitivité ».

Des containers transformés en stations solaires pour vélos Sur le salon Energaïa, l'AREC, la société See You Sun (spécialisée le solaire photovoltaïque et les bornes de recharge électriques) et la société Station REV (stationnement sécurisé des vélos, la recharge de tous types de véhicules électriques et la production d'énergie solaire) se sont engagées sur un accord en vue de créer la société REV d'Occitanie. Elle sera chargée de déployer en région des stations de mobilité durable construites à partir d'anciens containers maritimes. D'une surface de 10 à 30 m2, ces stations proposent entre 10 et 40 places sécurisées et jusqu'à 20 points de recharge électrique pour vélos. Plusieurs dizaines de sites pourraient être rapidement équipés.