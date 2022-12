Energaïa, la grand-messe des énergies renouvelables, a fait carton plein

Indéniablement, le contexte de crise énergétique aura largement boosté les chiffres de la 16e édition du salon Energaïa. Cette grand-messe annuelle des énergies renouvelables, qui s'est tenue les 7 et 8 décembre à Montpellier au parc des expositions, a enregistré une fréquentation inédite, tant chez les exposants que chez les visiteurs : pas moins de 370 exposants étaient présents, soit 120 de plus que l'an passé, et plus de 13.300 visiteurs ont franchi les portes du salon. Si la manifestation a connu plus grande ampleur, c'était dans sa forme première (essentiellement orientée sur le photovoltaïque, durant quatre jours dont une ouverte au grand public) et avant les moratoires sur le prix de l'électricité en 2010 et 2011.

« C'est une édition inédite, en particulier depuis les années sombres des moratoires sur le photovoltaïque qui fait que le salon avait été délocalisé au Corum de Montpellier, dans un format plus "forum", avec seulement une cinquantaine d'exposants, souligne Matthieu Robin, directeur Salons à la SPL Occitanie Events, organisateur d'Energaïa, au lendemain de la manifestation professionnelle. Le salon ne cesse de croître depuis 2015. Nous nous attendions à une forte hausse mais on est très au-delà de nos prévisions, notamment en termes de fréquentation puisqu'on attendait 8.500 visiteurs, contre 7.500 en 2021, et qu'on est à plus de 13.300. »

Lire aussiTransition énergétique : la Région Occitanie multiplie les initiatives (et les moyens) pour massifier les projets

Présence renforcée de l'international

Alors que le projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables est arrivé en séance publique à l'Assemblée nationale le 5 décembre dernier, l'intérêt grandissant pour le sujet se traduisait largement dans les allées d'Energaïa, dont la renommée se confirme au niveau national mais aussi international.

« Nous avons accueilli près de 48 entreprises internationales contre 22 l'an dernier, soit plus de 10% du nombre total d'exposants, ce qui confirme la dimension internationale du salon, avec principalement des entreprises allemandes, chinoises, espagnoles ou portugaises, précise Matthieu Robin. Parmi les exposants, on comptait beaucoup de professionnels du photovoltaïque, ce qui reflète logiquement la domination du solaire sur le marché des énergies renouvelables. Mais on peut souligner que toutes les énergies renouvelables étaient représentées - solaire, éolien terrestre ou offshore flottant, géothermie, biomasse, biocarburant - suivant une répartition qui reflète là aussi les modes de production du marché... Du côté des visiteurs, nous avons également noté la forte présence des visiteurs internationaux pour environ 10% du total, ce qui est une nette progression, avec une majorité de professionnels venant d'Allemagne, d'Espagne, du pourtour méditerranéen, mais aussi une délégation animée par l'agence Ad'Occ avec des gens venus d'Afrique de l'ouest, du Maroc ou d'Irak. »

Lire aussiCrise énergétique : Syrius Solar Industry élargit sa cible et investit sur une usine de 5.000 m2

Sursaut de conscience

Parmi les nouveautés de l'édition 2022, cinq pavillons « portant sur des secteurs peut-être moins bien adressés les années précédentes », indique Matthieu Robin : « le bâtiment durable avec une douzaine d'entreprises, les transports et mobilités durables, le Cemater (cluster des professionnels de la filière des énergies renouvelables et construction durable en Occitanie, NDLR), le Pôle Derbi et l'espace emploi-formation qui était vraiment nouveau, avec la présence de Pôle Emploi, de la Région Occitanie et d'établissements d'enseignement, où ont eu lieu des job-dating et de l'accompagnement auprès des entreprises exposantes sur les nouveaux métiers des ENR ».

Le cycle de conférences proposé par le salon était nourri : « Nous misons sur le contenu car nous accueillons des publics différents : des experts en ENR mais aussi des néophytes qui découvrent le secteur, par exemple le monde agricole ou l'hôtellerie de plein air qui peuvent aussi être producteurs d'énergie... Car il est vrai que cette crise énergétique a produit une sorte de sursaut de conscience qui se ressent sur cette édition d'Energaïa, avec des gens qui se réveillent car l'énergie devient une préoccupation prioritaire ».

Selon le dirigeant, les thématiques qui ont fait salle comble sont notamment « l'agrivoltaïsme, le recyclage des modules photovoltaïque, l'éolien flottant offshore et l'hydrogène, car cela génère de gros projets avec de l'emploi local et non délocalisable ».

Lire aussiComment les communautés énergétiques tentent de se faire une place dans le paysage