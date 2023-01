Ce que prévoit le nouveau Schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables d’Occitanie pour accélérer

Le Schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables (S3REnR) Occitanie, c'est la feuille de route des aménagements de réseaux à envisager pour répondre aux ambitions de développement des énergies renouvelables d'ici 2030 dans la région.

Pour accompagner la transition énergétique, le S3REnR Occitanie permet à Réseau de Transport d'Electricité (RTE) et aux gestionnaires de réseaux de distribution - Enedis, la Régie municipale d'électricité de Saverdun (Ariège) et la Coopérative d'électricité de Saint-Martin-de-Londres (Hérault) - d'anticiper et de planifier les évolutions du réseau électrique nécessaires pour accueillir, de manière coordonnée et optimisée, les énergies renouvelables sur les territoires.

Le 30 décembre dernier, Étienne Guyot, le préfet de la région Occitanie, a approuvé le montant de la quote-part due par chaque producteur d'énergie renouvelable (dont la puissance de l'installation est supérieure à 250 kW) souhaitant être raccordé aux réseaux : « cette contribution financière s'élève désormais à 77,55 k€ par MW », annonce la préfecture de région Occitanie le 2 janvier 2023.

Cette approbation acte l'entrée en vigueur du nouveau S3REnR Occitanie pour une durée de dix ans, après plus de deux années de concertations menées par RTE en collaboration avec les gestionnaires de réseaux de distribution.

6.800 MW d'énergies renouvelables supplémentaires

La préfecture de région rappelle que « l'Occitanie a pour objectif de devenir la 1ère région d'Europe à énergie positive à l'horizon 2050 (produire sur l'année autant d'énergie qu'elle en consomme) grâce à des sources de production d'origine renouvelable installées dans la région » et qu'elle est « d'ores et déjà la 2ème région de France pour son parc installé d'énergies renouvelables (éolien, solaire, hydraulique et bioénergies), et les demandes de raccordement aux réseaux d'installations de production renouvelable connaissent une dynamique croissante sur la région ».

Concrètement, le S3REnR Occitanie prévoit de doubler, d'ici 2030, la puissance installée des énergies renouvelables à raccorder au réseau de transport et de distribution d'électricité : il s'agira en effet d'accueillir 6.800 MW d'énergies renouvelables supplémentaires sur le réseau électrique (capacité globale qui avait été fixée fin 2020 par le préfet de la région Occitanie). Cet objectif sera atteint par l'optimisation du réseau existant (à hauteur de 4.800 MW de capacités dégagées) et par la construction de nouveaux ouvrages électriques (à hauteur de 2.000 MW de capacités dégagées).

« Le développement des énergies renouvelables est primordial pour renforcer notre indépendance énergétique, et pour ce faire, il est essentiel de disposer d'un réseau à la hauteur des défis que nous devons relever en termes de production énergétique pour produire davantage et mieux et ainsi sortir des énergies fossiles, déclare Étienne Guyot. C'est dans cet esprit que ce nouveau S3EREnR a été pensé. À présent une seule quote-part s'appliquera à l'ensemble du territoire régional pour permettre une augmentation significative de 6.800 MW d'énergies renouvelables sur notre réseau. »

847 millions d'euros

Ces ambitions impliqueront un investissement de 847 millions d'euros avec un financement réparti entre les gestionnaires de réseau (262 millions d'euros) et les producteurs d'énergies renouvelables (585 millions d'euros, grâce à cette quote-part de 77,55 k€ par MW installé), afin de renforcer des infrastructures existantes (248 km de lignes aériennes, 84 postes électriques et 100 automates numériques), d'ajouter des installations dans des postes existants avec extension foncière (8 postes électriques concernés) et d'en créer de nouvelles (15 postes électriques supplémentaires et 239 km de lignes électriques).