Comment Davele participe au développement de l’agrivoltaïsme appliqué à l’élevage

La jeune pousse montpelliéraine Davele, premier bureau d'études en France spécialisé en agrivoltaïsme appliqué à l'élevage, soutient le modèle d'un agrivoltaïsme innovant, citoyen et respectueux des rendements agricoles. Celui que soutenait déjà, en 2011, Christian Dupraz, directeur de recherche à l'INRA Montpellier, et Antoine Nogier, fondateur de la société Sun'Agri, quand ils inventaient le terme agrivoltaïsme.

Depuis, le concept a fait son chemin. La loi Accélération des énergies renouvelables, adoptée le 10 janvier dernier par les députés en première lecture, fixe les règles de cohabitation entre l'agriculture et les installations photovoltaïques, la production agricole devant notamment rester l'activité principale.

« Le développement récent des centrales photovoltaïques au sol sur de la terre agricole induit un besoin d'accompagnement de la filière agricole, souligne d'emblée Xavier Bodard, fondateur et directeur commercial de Davele. Notre mission est de participer à la construction d'une synergie entre l'agriculture et une énergie vertueuse et durable qui profite au plus grand nombre. »

Label Jeune entreprise innovante

Fondateur de la société héraultaise Eco Solution Energie, Xavier Bodard a une expérience décennale dans le photovoltaïque. Longtemps convaincu que « les terres agricoles ont vocation à nourrir et non pas à produire de l'électricité », il a néanmoins amorcé une nouvelle réflexion il y a cinq ans, nourrie de nombreuses publications sur le sujet et d'une filiation aveyronnaise dans le milieu de l'élevage.

« Lorsque des agriculteurs m'ont contacté car ils avaient des projets photovoltaïques sur leurs terres, j'ai cherché à mettre en place une solution de cohabitation entre ces deux activités, raconte-t-il. Pour mûrir les projets de construction de ces projets agricoles, j'ai intégré deux ingénieurs agronomes puis j'ai quitté Eco Solution pour créer Davele, en octobre 2020. »

Douze mois plus tard, la startup était labellisée Jeune Entreprise Innovante par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, et par le ministère de l'Education nationale.

Cinq stations expérimentales

Pour l'agriculteur, un projet agrivoltaïque sur ses parcelles constitue une opportunité en termes de productivité mais aussi de conditions climatiques améliorées, les panneaux apportant des bénéfices au pâturage (production d'herbe verte car la parcelle est ombragée) et à la protection des animaux (les panneaux forment un abri en cas d'intempéries ou de fortes chaleurs).

Mais pour déterminer l'impact de cette couverture sur l'activité d'élevage, Davele axe ses recherches autour de trois piliers : le bien-être animal, le végétal et le suivi microclimatique.

« Ces trois volets sont essentiels pour prédire un design optimisé, c'est à dire un positionnement des panneaux optimal pour que l'impact soit neutre ou positif sur l'ensemble de la production agricole », explique le fondateur de Davele.

Proposé en première intention, le protocole de suivi microclimatique vise à mettre en place, sur différentes zones du champ agrivoltaïque, un dispositif de mesure par des stations météorologiques, dotées de capteurs pour collecter les données. Ainsi cinq stations sont-elles expérimentées, l'une en Nouvelle-Aquitaine et les autres en Occitanie (notamment dans le Gard). Ce protocole est complété par une étude de la végétation (suivi de la croissance, de la biomasse, de la floristique et de la qualité de la prairie) et un suivi animal (analyse comportementale de bien-être, suivi par collier GPS, productivité,...). Les premiers résultats sont attendus l'an prochain.

4,5 millions d'euros d'ici 2027

Déjà incubé à Agro Vallée Méditerranée, Davele vient de rejoindre le Clean Tech Booster qui va lui permettre d'accélérer sur la création d'outils d'aide à la décision pour les agriculteurs, les producteurs d'énergie ou encore les collectivités. La startup devrait ainsi pouvoir structurer son projet et booster la recherche de financement, le budget global étant évalué à près de 500.000 euros. Elle va également gagner en visibilité sur son volet formation.

« Se saisir de la notion d'agrivoltaïsme et en appréhender les bases est essentiel pour favoriser l'émergence de projets vertueux, au service du monde agricole, assure Lucas Omez, consultant et responsable formation chez Davele. A travers cette formation, nous sensibilisons, accompagnons et faisons monter en compétence les collectivités ainsi que le monde agricole pour préserver la vocation nourricière de nos terres, garder la main sur les enjeux de territoires et apporter un regard éclairé face aux nombreuses sollicitations d'installations photovoltaïques. »

Avec, pour l'heure, trois salariés et trois alternants, la jeune pousse a triplé son chiffre d'affaires en 2022 (300.000 euros). Elle ambitionne de franchir la barre des 4,5 millions d'euros d'ici cinq ans.