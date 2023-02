« Je ne voulais pas rater le train de l’hydrogène » (C. de Saint-Jouan, Vol-V)

Société indépendante basée à Montpellier, Vol-V est détenue et dirigée par ses trois fondateurs Cédric de Saint-Jouan, Arnaud Guyot et François Bouffard, qui entreprennent ensemble depuis plus de vingt ans dans les énergies renouvelables (éolien, photovoltaïque et biométhane). En février 2019, le groupe avait cédé ses actifs sur le biométhane à Engie, et en octobre 2019, sa filiale Vol-V Électricité Renouvelable (Vol-V ER) et ses actifs éoliens et photovoltaïques à la Compagnie Nationale du Rhône (CNR).

Depuis, l'entreprise intervient soit en développement et exploitation d'activités opérationnelles, soit en soutien par l'investissement (capital risque, capital développement) et l'accompagnement de projets portés par des entrepreneurs.

LA TRIBUNE - Comment définir la stratégie globale d'investissement de Vol-V ?

Cédric DE SAINT-JOUAN, président de Vol-V - Un programme d'investissement de 150 millions d'euros a été lancé. Nous souhaitons faire de Vol-V un accélérateur et un facilitateur de la transition énergétique et de la transition écologique, ainsi que soutenir des sociétés de technologie de pointe dont les applications peuvent avoir un impact décisif en matière environnementale. Sur le volet de la transition énergétique, axe logiquement le plus avancé car nous venons des énergies renouvelables, nous avons investis dans trois sociétés : Elyse Energy (développeur de e-carburants, NDLR), le groupe Absolut (spécialiste des technologies cryogéniques, NDLR) et Bulane (producteur d'une flamme industrielle propre à hydrogène, NDLR). Nous nous intéressons aussi à la préservation de la biodiversité et à l'agroécologie, d'où notre investissement récent dans Mycea (bio-solutions à partir des propriétés naturelles des champignons, en alternative aux engrais et pesticides chimiques dans l'agriculture, NDLR).

Lire aussiAlternative aux pesticides : Mycea lève 8 millions d'euros auprès de Volv-V

L'hydrogène est devenu un point saillant dans les énergies et semble être l'or noir de demain... Mais c'est un secteur très vaste : sur quel segment vous concentrez-vous ?

Je ne voulais pas rater le train de l'hydrogène ! C'est un secteur prometteur même s'il est encore très prospectif. Avec Elyse Energy, nous avons fait le choix de nous concentrer sur les e-carburants. En effet, passer à l'hydrogène aujourd'hui constitue un changement complet de modèle énergétique : il faut produire cet hydrogène, le transporter, le distribuer, puis créer des applications comme dans les chaudières, les bus ou les voitures à hydrogène. Rien de tout cela n'existe et cela va prendre beaucoup de temps à se développer. D'où notre projet de nous concentrer dans la molécule d'après : en ajoutant du carbone biogénique, l'hydrogène renouvelable ou bas carbone est synthétisé pour créer du e-méthanol ou du e-kérosène. Elles sont certes beaucoup plus complexes à produire mais il existe déjà une demande et un marché structuré. Outre l'industrie, les marchés de demain proviennent des grands transporteurs maritimes qui font le choix du e-methanol, et de l'industrie aéronautique pour le e-kérosène. Nous nous sommes pour l'instant focalisés sur la France et l'Espagne où nous avons des équipes de développement, et Elyse Energy détient des participations au Portugal, en Angleterre et en Suède, où Liquid Wind monte une des premières usines d'e-méthanol au monde, et en partenariat de laquelle nous développons nos projets.

Avec le Groupe Absolut, vous semblez vouloir réorienter un groupe présent dans le spatial vers un groupe actif dans la transition énergétique et particulièrement l'hydrogène. Comment envisagez vous cette transformation ?

Créé en 2010, Groupe Absolut est le spécialiste des technologies cryogéniques. Nous avons investi à son capital d'abord en 2020 puis fin 2022, afin de soutenir sa très forte croissance. Nous sommes devenus l'actionnaire de référence auprès des trois fondateurs qui conservent la majorité des actions. La cryogénie permet d'une part de liquéfier ou regazéifier des gaz. Initialement utilisée dans le spatial, cette capacité permet de créer des pièces amovibles qui remplacent les roulements à billes, évitant ainsi vibrations, frottements et maintenance. D'autre part, quand on approche les 0° Kelvin (-273° Celsius), certains matériaux n'offrent plus de résistance électrique. Les pertes électriques dans le transport par câble disparaissent et il est possible d'optimiser les moteurs ou les génératrices électriques... Vol-V s'est effectivement impliqué dans le groupe Absolut pour l'orienter vers des applications permettant de lutter contre les dérèglements climatiques : d'abord il s'agit de concevoir des caméras hyper-spectrales qui, adossées à une flotte de satellites, permettront de collecter les données sur les fuites de méthane sur terre. Ensuite, on cible le refroidissement des mini-centrales nucléaires (SMR, ndlr) ou des ordinateurs quantiques afin d'augmenter leur puissance de calcul et de limiter leur consommation d'énergie. Enfin, nous travaillons sur des câbles électriques à supra-conduction pour le raccordement éolien offshore, ou sur l'augmentation de la puissance des turbines éoliennes de manière très significatives. Absolut compte déjà trois filiales : Absolut Sensing, opérateur de satellites pour la détection des émissions de gaz à effet de serre par l'envoi de caméras par satellite dans l'espace, Absolut Hydrogen, qui permet de créer de l'hydrogène liquide pour la décarboner l'industrie et la mobilité, et Absolut Quanta pour l'application au quantique et décarboner l'industrie des traitements de données.

Votre dernière participation s'est faite dans l'entreprise montpelliéraine Bulane, spécialiste de la combustion hydrogène. Pourquoi investir dans ce nouveau créneau ?

Avec Bulane, on est effectivement complètement à l'autre bout de la chaîne, avec des applicatifs de la flamme hydrogène dans l'industrie ou les chaudières hybridées. Nous sommes entrés au capital avec Jean-Marc Bouchet (via sa holding Capitain'Watt, NDLR) car nous avons la même culture de producteur et vendeur de molécules et nous voulons aider Bulane à migrer d'un modèle de vente de produits technologiques vers un modèle de vente de molécules hydrogène ou de calories de chaleur pour l'industrie...

Lire aussiHydrogène : Bulane lève 14 millions d'euros pour déployer sa technologie dans l'industrie et le bâtiment

D'autres investissements à venir en 2023 ?

Certainement, mais nous veillons à deux choses : accompagner le développement de ces participations de très près, ce qui demande une très forte implication, et surtout ne pas créer de concurrence entre les participations. Nous y allons donc doucement, d'autant plus qu'il n'y a pas vraiment d'urgence.

Un dernier mot sur le salon Hyvolution qui s'est déroulé les 1er et 2 février derniers et où vous étiez ?

Le salon Hyvolution gagne clairement en maturité et l'on sent que des acteurs sont plus installés. C'est très enthousiasmant.