Sondage énergie : les habitants d’Occitanie plébiscitent le solaire (et le nucléaire revient en grâce en France)

Voilà un baromètre qui tombe à pic, alors que l'énergie est plus que jamais au coeur des préoccupations comme des conversation des Français. Ce mercredi 15 février, le sondage OpinionWay pour Qualit'EnR "Les Français et les énergies renouvelables" donne la température de notre rapport aux différentes filières énergétiques à travers un échantillon particulièrement large de 2.806 personnes interrogées. Qualit'EnR est un organisme national de qualification des énergies renouvelables dans le bâtiment, qui regroupe 18.000 entreprises (chauffage, plomberie, électricité...) certifiées RGE (pour "reconnu garant de l'environnement") en France pour l'installation de systèmes à énergies renouvelables, dont plus de 2.300 en Occitanie.

La 12e édition du baromètre s'intéresse aux corrélations entre énergie et pouvoir d'achat, à la question des énergies renouvelables dans leur ensemble, à l'équipement des foyers en énergies renouvelables et au recours à des professionnels qualifiés.

Ce qu'il faut en retenir ? Que l'Occitanie, qui est la deuxième plus vaste région métropolitaine, est le territoire qui a été le plus interrogé, avec 324 interviews menées entre le 5 et le 10 janvier 2023. Rien d'étonnant non plus à ce qu'un focus régionalisé fasse apparaître une sensibilité particulière des habitants pour les énergies alternatives.

Frédéric Micheau, directeur général adjoint d'OpinionWay, observe que « de manière globale, nous pouvons noter une vraie appétence des Occitans pour les énergies renouvelables, notamment le solaire ».

« Les énergies renouvelables sont dans l'ADN des habitants d'Occitanie depuis toujours », confirme André Joffre, président de Qualit'EnR, également à la tête de Tecsol, entreprise indépendante spécialisée en énergie solaire basée à Perpignan (Pyrénées-Orientales) et président du pôle de compétitivité Derbi.

Elément notable en Occitanie : l'importance accordée à la performance énergétique des logements. 79% de ses habitants affirment que « les énergies renouvelables sont incontournables pour améliorer la performance énergétique de l'habitat », soit deux points au-dessus de la moyenne nationale. 75% d'entre eux estiment aussi que « les énergies renouvelables sont un moteur de relance économique » dans leur région, contre 69% seulement des Français.

Inquiétudes face à un marché volatil

D'après Frédéric Micheau, le baromètre indique également « une véritable confiance des habitants de la région Occitanie dans leur capacité à affronter la crise énergétique actuelle ». Ainsi, 55% des personnes résidant dans la région (le même pourcentage que la moyenne nationale) s'estiment « confiants » quant à leur capacité à faire face à l'augmentation des factures de chauffage, d'eau chaude et d'électricité, alors que 16% affirment être « très confiants » en leur capacité à gérer cette augmentation, contre une moyenne nationale de 12%. Pourtant, les Occitans évaluent à « plus de 500 euros » l'augmentation possible de leur facture. Une contradiction ? Pas vraiment.

« Cela traduit avant tout une forme d'inquiétude face à un marché très volatil et instable », analyse Frédéric Micheau.

André Joffre complète : « Nous avons commencé à ressentir des tensions sur les prix de l'énergie durant l'été 2021, un phénomène qui a été aggravé avec la guerre en Ukraine et la nécessité de couper l'approvisionnement de gaz en provenance de Russie ».

Dans ce contexte, les éco-gestes sont plus importants que jamais : 80% des habitants de l'Occitanie économisent l'eau chaude (contre 79% au niveau national), 80% repoussent la date d'allumage du chauffage et 77% diminuent la température de chauffage. Là encore, pas de surprise.

« La peur des coupures de courant et l'augmentation des prix de l'électricité pour les entreprises ont contribué à ce que les Français fassent une économie d'énergie significative, et la sobriété est le premier acte qui puisse être fait sans investissement, analyse André Joffre. De plus, les chiffres publiés par RTE ont montré une baisse de l'ordre de 10% compte tenu de la douceur du climat en fin d'année. Traditionnellement en Occitanie, les charges de chauffage liées au logement sont plus faibles en raison d'un climat favorable. Le soleil n'est pas taxé ! »

Solaire et nucléaire ne s'opposent pas

Naturellement, les énergies plébiscitées dans la région sont le solaire thermique (91%), les panneaux photovoltaïques (86%) et la pompe à chaleur (85%). Le nucléaire arrive en huitième place à 70%, soit cinq points au-dessus de la moyenne nationale.

« Avec 65% au niveau national, le nucléaire est à son plus haut niveau, cela correspond à + 5 points depuis l'année dernière, alors qu'il était à 39% en 2016, analyse le directeur général adjoint d'OpinionWay. Il est toutefois important de noter que le retour en force du nucléaire n'impacte pas le soutien des énergies renouvelables. Au contraire ! » « Cela renforce la position du gouvernement quant à la nécessité de privilégier un mix énergétique EnR et nucléaire afin de remplacer les 65% de pétrole que nous consommons, notamment en terme de chauffage et de transport, renchérit André Joffre. Les gens se focalisent trop souvent sur l'énergie électrique alors qu'elle ne représente que 25% de notre consommation d'énergie. »