Sécheresse : la présidente du Département des Pyrénées-Orientales en appelle à la solidarité nationale

« Aucune pluie majeure n'est tombée sur le département depuis plus d'un an et selon les prévisions de Météo France, la situation risque fort de perdurer tout au long de l'été. Cette sécheresse exceptionnelle (...) est une catastrophe écologique, demain économique. Je vous sollicite pour éviter qu'elle devienne une catastrophe humaine. »

C'est par ces mots que la présidente (PS) du Conseil départemental des Pyrénées-Orientales, Hermeline Malherbe, commence son courrier adressé au chef de l'Etat Emmanuel Macron le lundi 24 avril. Le territoire connaît en effet une sécheresse exceptionnelle et historique, dont les conséquences sont multiples et déjà à l'œuvre.

L'élue désigne en premier lieu l'agriculture locale : le département est notamment connu pour ses filières arboricoles (pêches, nectarines, abricots) et viticoles, ou pour son maraîchage (artichauts, tomates, aubergines, courgettes, concombre). Elle pointe « des récoltes en danger » par manque d'eau.

« Depuis des années, notre agriculture se transforme pour être moins consommatrice d'eau, écrit-elle. Mais l'épisode climatique actuel aura pour effet un arrêt de toute forme de production dépendante de l'irrigation. Cela vient impacter un pan entier et majeur de l'économie de notre territoire, sans commune mesure avec l'aléa gel de 2021. »

L'élue demande donc un soutien à l'Etat, « en lien avec les collectivités locales compétentes », par la mise en place d'un fonds de solidarité « proportionné à l'ampleur de ce sinistre pour garantir un soutien financier immédiat aux agriculteurs qui vont voir leurs récoltes anéanties, voire même leur outil de production disparaître ».

Quatre communes sans eau potable

Autre conséquence de la sécheresse : la problématique d'alimentation en eau potable, à laquelle certaines communes sont déjà confrontées « depuis plusieurs mois », rappelle Hermeline Malherbe.

Ainsi, depuis le 14 avril, quatre communes (Bouleternère, Corbère, Corbère-les-Cabanes et Saint-Michel-de-Llotes, soit 3.000 habitants) sont privées d'eau potable, le forage qui alimente ces villages étant au niveau le plus bas, et alimentées avec des bouteilles d'eau.

« Cette situation va s'aggraver et d'autres communes vont devoir faire face au manque d'eau, écrit la présidente du Département. Cela risque de pénaliser le tourisme et les loisirs, autre pilier économique du département, dont les professionnels du secteur ont déjà pris des mesures d'économie d'eau. »

Incendies : besoin de moyens aériens

Enfin, Hermeline Malherbe pointe le risque d'incendie, alors qu'un premier incendie majeur a touché les communes de Banyuls-sur-Mer et Cerbère les 16 et 17 avril derniers, ravageant plus de 1.000 hectares. L'élue rappelle que « la situation des sols est similaire à celle que nous connaissons habituellement début août » et que « depuis le début de l'année, les sapeurs-pompiers du Service départemental d'incendie et de secours (SDIS, ndlr) des Pyrénées-Orientales ont été engagés sur près de 400 départs de feu ». Toutes les craintes sont donc légitimes pour cet été.

La Présidente du Département des Pyrénées-Orientales, qui rappelle que la collectivité « a augmenté de nouveau sa participation financière au SDIS 66 (+ 4,5 millions d'euros en 2022) pour accroître les effectifs de sapeurs-pompiers professionnels comme volontaires et accélérer les investissements pour moderniser les matériels », met en garde sur le risque de méga-feux en sollicitant des moyens aériens de la sécurité civile, notamment un hélicoptère bombardier d'eau lourd pour s'attaquer aux feux naissants.

La collectivité a d'ailleurs décidé d'avancer au 1er juin le dispositif feux de forêt habituellement mis en place le 14 juillet, et de louer un hélicoptère bombardier d'eau également à compter du 1er juin.

Hermeline Malherbe conclut sa missive par une phrase rédigée à la main avant de la signer : « Les Pyrénées-Orientales en appellent à la solidarité nationale face à la situation grave et inédite à laquelle nous sommes confrontés ».

