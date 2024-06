« La défiance du code de l’environnement est forte, les élus préfèrent donner la priorité au développement économique » (Simon Popy, FNE)

LA TRIBUNE - Paillotes à déplacer à La Grande Motte, camping condamné pour destruction de dune à Palavas-les-Flots, commune de Vias condamnée pour non-respect de la loi littorale... France Nature Environnement (FNE) a remporté, ces derniers temps, plusieurs victoires significatives devant les tribunaux. Comment analysez-vous cet enchaînement de succès ?

Simon POPY, président de France Nature Environnement Occitanie-Méditerranée - Il y avait, depuis longtemps dans notre région, un trou noir associatif entraînant un isolement des associations de protection de la nature. Nous nous sommes regroupés en fédération en 2013 pour peser davantage et intenter des actions en justice. Le temps de la justice étant un temps long, nous arrivons depuis un ou deux dans une phase où les dossiers engagés au début de la fédération arrivent à un résultat. Avec cinq salariés, contre un seul au démarrage, ce volet justice prend aussi encore plus d'ampleur. Résultat, une cinquantaine d'actions en justice sont en cours en permanence. Si ces actions font partie de la pédagogie sur la protection de l'environnement, nous participons aussi à des centaines de commissions de dialogue environnemental, car il vaut mieux prévenir que guérir.

Lire aussiLa Chambre régionale des comptes met La Grande Motte en garde sur les questions environnementales

Que traduisent ces nombreux contentieux ?

La pression foncière est très forte sur le littoral languedocien et sa plaine. Ces sujets d'aménagement du territoire sont au cœur de nos priorités car c'est également dans ces zones que se concentrent le plus d'enjeux environnementaux en raison du spot de biodiversité que représentent les bords de Méditerranée. Les affaires de Palavas Camping, de l'aménagement illégal du littoral de Vias ou de l'installation des paillottes en zone naturelle illustrent un laxisme latent dans notre région de la part de l'État et des collectivités par rapport au respect du droit de l'environnement. La défiance du code de l'environnement est très forte comme si ce dernier était facultatif, les élus locaux préférant donner la priorité au développement économique.

Lire aussiÉoliennes en Méditerranée : "Un des points saillants du débat public : les pêcheurs sont d'accord avec les ONG environnementales"

D'autres actions en justice sont-elles prévues concernant la protection du littoral ?

On aurait pu croire que l'affaire des paillotes à La Grande Motte servirait d'exemple, mais non. Il y a des recours contre des paillottes à Leucate et à Vendres (dans l'Aude et l'Hérault, NDLR), et on se prépare à y aller pour Agde (Hérault, NDLR) où la commune s'apprête à déclasser des espaces remarquables pour y installer des paillottes. Cela n'est pas possible car tout le littoral est en zone Natura 2000 et il n'y a pas besoin de documents d'urbanisme spécifique pour que ces zones soient de fait protégées. On nous a aussi signalé quelques cas dans les Pyrénées-Orientales... Par ailleurs, dans l'Aude, sur les communes de Gruissan, Port-la-nouvelle et La Palme, il a aussi des habitudes tenaces contre lesquelles nous bataillons, comme venir sur la plage avec sa voiture. D'un autre temps ! Si l'autorisation dérogatoire de certains accès et stationnements sur les plages pendant l'été 2024 vient d'être donnée par le préfet, elle ne devra cependant pas être renouvelée. Nous y veillerons.

Lire aussiÉolien terrestre en Occitanie : stop ou encore ?

Autre combat de FNE, l'éolien terrestre, notamment le parc situé sur les collines d'Aumelas dans l'Hérault. Quel est le problème ?

Le parc éolien d'Aumelas est sans doute le plus gros dossier français en termes d'impact sur la biodiversité. On parle de 31 éoliennes, exploitées par EDF Renouvelables sur une zone classée Natura 2000, qui détruisent en quantité des faucons crécerellettes alors que cette espèce d'oiseau est protégée. Depuis dix ans, une soixantaine de spécimens ont été retrouvés morts au pied des éoliennes. Dans ce dossier, nous nous battons pour que EDF Renouvelables respecte son obligation de demander une dérogation permettant de détruire des espèces protégées, ce qu'ils ont toujours refusé de faire, sans être d'ailleurs jamais inquiétés par la DREA Occitanie... Parallèlement, ce parc dont la construction a débuté en 2005 commence à se faire vieux et la question du repowering va se poser. L'enjeu pour nous, plus que de faire démonter ses éoliennes, est d'empêcher leur renouvellement.

Autre important chantier pour la région, la future ligne LGV Montpellier-Perpignan : FNE est-elle active ?

Concernant la première phase, Montpellier-Béziers, les jeux sont faits. Il aurait fallu se mobiliser il y a vingt ans. Ce qui nous occupe désormais, c'est la compensation écologique à laquelle nous participons activement. Ce projet de ligne ferroviaire est indispensable pour le fret et, à terme, pour les voyageurs. Pour autant il reste sans doute le projet le plus impactant au niveau environnemental car le pourtour de la Méditerranée concentre énormément d'enjeux autour de la biodiversité.

Lire aussiL'AOP Picpoul de Pinet entaillée par le tracé de la LGV : ce que demandent les vignerons

Et pour ce qui est du tronçon Béziers-Perpignan ?

Le projet ne nous convient pas du tout concernant la traversée des Corbières. Le choix a été de traverser les Basses Corbières en réalisant une tranchée, or nous sommes en zone Natura 2000. Nous voudrions que ce soit plutôt un tunnel qui passerait sous les Corbières. Cela permettrait de prévoir du fret et du trafic voyageurs, mais aussi de préserver le Traquet Oreillard, un oiseau dont les Corbières sont le dernier bastion en France. Si c'est une tranchée, la pente de permettra pas de faire passer le fret. SNCF Réseau le prévoit sur la ligne du littoral mais cette dernière n'a pas d'avenir car elle sera à terme submergée. On nous rétorque des surcoûts importants en cas de tunnel et de ligne mixte, de l'ordre d'un milliard d'euros, mais nous pensons que les estimations n'ont pas été faites sérieusement.

Le tribunal de Melun vient de rejeter votre demande en référé de suspension de l'autorisation de mise sur le marché du pesticide Avanza, utilisé par la riziculture en Camargue, faute d' « effet direct et significatif sur l'environnement ». De quoi s'agit-il ?

La Camargue gardoise est particulièrement concernée par l'utilisation ce pesticide Avanza pour la riziculture. Ses effets sur l'environnement n'ont pas été évalués complètement car il n'est pour l'instant pas autorisé en Europe. Dans ce genre de situation, il est possible de demander par dérogation une autorisation d'utilisation pendant 120 jours par an. C'est archi-utilisé par les agriculteurs en France, et c'est le cas depuis cinq ans pour l'Avanza par les riziculteurs camarguais en culture intensive. Le problème est qu'on on ne connaît pas son impact sur la biodiversité. L'étang du Vaquarès est une réserve naturelle qui est déjà en très mauvais état et des communes, comme Saintes-Maries-de-la-Mer, prélèvent leur eau potable dans le petit Rhône. Un tel délai d'instruction pour un référé est tout de même inhabituel : dans tous les cas, cette décision arrive alors que les traitement ont déjà eu lieu. En résumé, le juge dit « pas de preuve que c'est dangereux », soit, mais cela ne prouve pas non plus le contraire. Mais après ce référé, viendra le jugement au fond qui pourrait être différent, avec plus de temps pour statuer. Nous irons jusqu'au bout ! Il faut s'attendre à ce que ce dossier fasse beaucoup de bruit.

Lire aussiLa TeleScop veut mettre les données satellitaires au service de la prévention environnementale