Montpellier capitalise sur ses forces vives pour être identifiée comme hub des énergies renouvelables

Un climat méditerranéen favorable avec du soleil et du vent. C'est le premier atout du territoire. Et vraisemblablement ce qui a attiré bon nombre d'entreprises positionnées sur les énergies renouvelables sur le bassin d'emploi de Montpellier (dont certaines qui ont choisi d'y installer leur siège social), grands groupes comme producteurs indépendants : EDF Renouvelables, Qair, Engie Green Urbasolar, Valeco-EnBW, Apex Energies, Eléments (qui, en levant 50 millions d'euros en décembre 2023, a réalisé la plus grosse levée de fonds de l'année), Watteos, SLB, SolarinBlue, Enerfip, Bulane,... Des pionniers étaient déjà là il y a une trentaine d'années, parmi lesquels le plus fréquemment cité Jean-Marc Bouchet, aujourd'hui à la tête de Qair.

Aujourd'hui, le territoire revendique une centaine d'acteurs et 4.000 emplois directs en 2023, ou encore l'augmentation de 75% du nombre d'emplois dans la filière photovoltaïque entre 2021 et 2025. C'est aussi de ce côté de l'Occitanie que s'est développé un écosystème foisonnant autour des énergies renouvelables : le pôle Derbi dédié aux énergies renouvelables (basé à Perpignan et Montpellier, présidé par André Joffre), le cluster Cemater (groupement des professionnels de la filière des énergies renouvelables et construction durable en Occitanie), la filière Wind'Occ, l'incubateur Henera (EDF, SLB et le BIC de Montpellier) créé en mars dernier et dédié aux énergies décarbonées.

Enfin, c'est aussi à Montpellier que se tient le Forum Energaïa, grande messe nationale des énergies renouvelables qui se tient chaque année en décembre (450 exposants, 17.000 participants en 2023).

« Et si Montpellier était une capitale des énergies renouvelables qui s'ignorait ? », interroge Hind Emad, la vice-présidente de la Métropole de Montpellier, en charge de l'économie, ce 20 juin, alors que la collectivité organise les premières Rencontres des ENR dans sa Halle de l'innovation.

« Ça souffle dans les voiles »

Forte de cette dynamique, la collectivité annonce la couleur : devenir la référence nationale et européenne de la filière des énergies renouvelables. Le président de la Métropole, Michaël Delafosse, fait néanmoins œuvre d'humilité, face à ce cluster « ignoré jusqu'à présent », comme le souligne Jean-Michel Giraud, directeur du pôle Attractivité, Développement économique et Emploi de la Métropole.

« L'écosystème des énergies renouvelables a vécu sans nous et vous pouvez continuer sans nous, admet Michaël Delafosse. Les ENR, ça souffle dans les voiles ! La Région a pris beaucoup d'initiatives. Mais nous voulons accélérer. La décarbonation est un enjeu majeur face au réchauffement climatique, un enjeu de souveraineté, et ce territoire doit être au rendez-vous. Nous voulons donc être à vos côtés pour faire ce hub des ENR. On ne dit pas comment faire, on ne rajoute pas un millefeuille, on se mobilise en soutien ».

Comme elle l'a fait pour booster les filières santé (MedVallée) et industries culturelles et créatives, la Métropole entend donc apporter son soutien à la filière ENR et être un facilitateur et un booster pour en faire une « marque », un repère qui la distingue.

D'autant que la collectivité veut accélérer sa propre stratégie sur les énergies renouvelables. Isabelle Touzard, vice-présidente de la Métropole déléguée à la Transition écologique et solidaire et à l'Energie, annonce ainsi la volonté « d'accélérer sur le solaire (la collectivité a lancé son Plan solaire 2050, NDLR), le réseau bois-chaleur ou la géothermie, et d'être un territoire démonstrateur, notamment sur le patrimoine bâtimentaire de la Ville et de la Métropole ».

Forts enjeux autour des compétences

Guirec Dufour, directeur général France de Qair (650 salariés, 200 millions d'euros de chiffre d'affaires 2023), rappelle l'engagement de l'entreprise en Occitanie, notamment sur l'éolien flottant offshore avec la ferme-pilote EolMed, ou sur l'hydrogène avec le projet Hyd'Oc et la construction de l'usine de production d'hydrogène à Port-la-Nouvelle, dont « les premiers 20 MW devraient être mis en service en 2025 ». Il nuance toutefois la dynamique régionale en évoquant sa faible industrialisation : « Jean-Marc Bouchet s'est bagarré pour faire venir des industries ici, et il y a peut-être un effort à faire pour les attirer et faire qu'elles restent ».

Des efforts, il y en a aussi à faire sur la formation car les enjeux autour des compétences disponibles sont importants pour garantir les ambitions et le développement des entreprises régionales.

« Aujourd'hui, EDF Renouvelables emploie 200 salariés et projette d'être 400 d'ici 2030, rappelle ainsi Sofiane Boukebbous, directeur de développement Zone sud-est et Outre-mer chez EDF Renouvelables. On croit à l'écosystème local, et on demande qu'il soit encore plus structuré. Nous recrutons tous types de compétences sur toute la chaîne de valeur. »

Les besoins des développeurs ne sont d'ailleurs pas tous couverts, une pénurie affectant certains métiers. Ainsi, Guirec Dufour indique-t-il que Qair recourt à des soudeurs portugais ou italiens faute de soudeurs français disponibles... La Région académique Occitanie assure avoir bien identifié le potentiel des ENR et promet de travailler sur la carte des formations dans les lycées professionnels.

« Nous savons aller chercher les compétences mais les entreprises ont beaucoup de travail à faire sur leur marque pour séduire et convaincre, souligne toutefois Marie Kocaman chez Randstadt Expectra Intérim. Quand une compétence n'existe pas ou pas assez, nous allons chercher des compétences proches dans l'immobilier ou la fibre optique par exemple, et nous faisons monter les candidats en compétences. »

Ce que pratique déjà Pierre-Alexandre Cichostepski, le président-fondateur d'Eléments : « Nous recrutons des personnes inexpérimentées ou venant d'autres secteurs en les faisant évoluer... Nos prévisions de recrutement portent maintenant sur des métiers techniques de constructeurs, d'exploitants, et nous devrions recruter une quarantaine de personnes à Montpellier dans les deux ans ».

Feuille de route

Pour confirmer son envie, Michaël Delafosse vante les vertus à « chasser en meute ». L'élu semble avoir déjà une idée du nom de marque qu'il pourrait donner à la filière montpelliéraine des énergies renouvelables... Et propose de dédier le bâtiment métropolitain du MIBI à la filière.

« Je propose qu'en décembre 2024, nous profitions du Forum Energaïa pour présenter ensemble l'offre, la feuille de route, la marque, les services de la filière aux acteurs européens et mondiaux, lance-t-il. D'ici là, créons des groupes de travail, écrivons cette feuille de route. »