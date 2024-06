SolarinBlue lance le premier parc solaire offshore en Méditerranée

Il y a un an, l'entreprise montpelliéraine SolarinBlue, créée en 2019 par Armand Thiberge (par ailleurs fondateur de la pépite SendinBlue), présentait son projet Sun'Sète : les premières unités solaires flottantes installées en pleine mer, en Méditerranée au large du port de Sète-Frontignan (Hérault), en vue de l'alimenter en électricité. Cette première installation faisait suite à deux ans de R&D pour développer une technologie d'unités solaires flottantes adaptées aux conditions de la pleine mer.

Après l'éolien offshore et le photovoltaïque sur des lacs ou des étangs, en eaux calmes, le photovoltaïque maritime vise ainsi la pleine mer pour installer des parcs solaires sur flotteurs. Avec des technologies encore au stade expérimental via des démonstrateurs. C'est notamment aussi le cas de la plateforme flottante pilote installée avec succès à l'été 2023 au large du port belge d'Ostende en Belgique par le développeur Seavolt, avec l'objectif de recueillir des données sur l'impact des vagues, de la pluie et des embruns salins sur divers types de panneaux solaires.

Six millions d'euros de France 2030

A Sète, le projet de SolarinBlue a évolué. Il était initialement composé de 25 unités flottantes (12 mètres de long, 9 mètres de large et 3,5 mètres de haut chacune, avec une capacité de 20 panneaux solaires par unité). Soit une emprise sur l'eau de 0,5 hectares à 1,5 km de la côte (à l'emplacement de l'ancien poste de déchargement des hydrocarbures), pour une puissance totale de 300 kWc. Antoine Retailleau, cofondateur de SolarinBlue et directeur des opérations, vantait alors « une structure légère mais robuste, sur laquelle on surélève les panneaux photovoltaïques pour qu'ils ne soient jamais en contact avec les vagues, l'ensemble étant capable de résister à une houle de plus de 10 mètres et à des vents de plus de 200 km/h ».

Soutenu par l'Ademe, le projet initial avait réussi à lever 2,5 millions d'euros de financement publics et privés, en partie en love-money. SolarinBlue vient d'annoncer avoir obtenu un financement à hauteur de 6 millions d'euros dans le cadre du plan France 2030.

« Un pouvoir de démonstration meilleur »

Le projet Sun'Sète devient ainsi Méga Sète, un démonstrateur pré-commercial de parc solaire offshore, porté par un consortium associant SolarinBlue, Technip Energies, l'Université de Montpellier et Sorbonne Université-Observatoire océanologique de Banyuls-sur-Mer. La dimension du projet évolue également, pour se porter à une surface de 1 hectare et une puissance de 1 MWc. Soit une production annuelle estimée à plus de 1.300 MWh, toujours en vue d'alimenter le port de Sète-Frontignan en électricité décarbonée. Un premier jalon, selon SolarinBlue, de l'industrialisation de sa technologie.

« Les plans ont changé, confirme Aurélien Croq, directeur général de SolarinBlue. Nous avons amélioré notre technologie : nous avons optimisé la structure pour la rendre plus résistante à des vagues de plus de 10 mètres, nous l'avons allégée, et nous sommes maintenant capables de valider l'effet tapis optimal de la ferme, avec un comportement cohérent des flotteurs en cas de grosses vagues mais aussi de houle courte typique de Méditerranée. La phase 2 de Sun'Sète est devenue Mega Sète, dont le pouvoir de démonstration sera meilleur. Méga Sète sera monitorée dans tous les sens. Nous allons suivre le comportement des structures et des ancrages, et réaliser des études d'impacts environnementaux. Raison pour laquelle nous avons associé l'Observatoire océanologique de Banyuls-sur-Mer qui a une expertise sur ces sujets, en vu d'aller vers un impact négligeable voire positif dans certains contextes, par exemple empêcher le blanchiment des coraux en apportant un ombrage. »

Co-localisation avec de l'éolien offshore

Avec une mise en service prévue pour fin 2025, Méga Sète sera le premier parc solaire offshore en France et en mer Méditerranée. Le dirigeant affirme que « Mega Sète sera une ferme pré-commerciale qui servira de vitrine », préfigurant l'ambition de se déployer sur le marché du solaire offshore. SolarinBlue prévoit ainsi de développer rapidement de nouveaux projets au service de la décarbonation d'installations portuaires et de territoires insulaires.

Mais SolarinBlue vise également la création de parcs offshore hybrides éolien-solaire.

« Les parcs éoliens offshore (fixes ou flottants, NDLR) et solaires offshore peuvent partager un même raccordement, ce qui permet de réduire les investissements dans les infrastructures et d'augmenter la production d'électricité renouvelable sur un même site offshore, explicite Aurélien Croq. Notre technologie permet à la structure de résister aux vagues de plus de 10 mètres qu'on va rencontrer sur ces sites de co-localisation. Il n'y a pas encore d'appel d'offres sur ce sujet en France mais il y en a déjà au Pays-Bas pour 50 MWc en 2024, par exemple. Nous avons aussi répondu à une consultation lancée par Malte pour 50 MMc, et c'est le développeur éolien Vattenfall qui choisira sa technologie de solaire offshore. »

Si l'absence d'impact visuel d'une ferme solaire offshore améliore l'acceptabilité des projets, le développeur doit néanmoins dialoguer avec les pêcheurs notamment : « Notre argument, c'est de dire qu'on vise seulement 10% de la surface d'une ferme éolienne en plus ».

L'objectif de SolarinBlue est le lancement des premiers projets européens d'1 gigawatt d'ici 2030. L'entreprise, qui sait qu'elle aura besoin de gros financements pour mener ses projets à bien, avait prévu une levée de fonds « d'ici fin 2023 ». Aurélien Croq annonce « l'avoir décalée ».