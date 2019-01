La filiale informatique du Crédit Agricole déménage et double ses effectifs à Montpellier

Pendant les fêtes de fin d'année, le Crédit Agricole a annoncé que le pôle montpelliérain de sa filiale informatique, le Crédit Agricole Technologies et Services (CATS), aujourd'hui installé à Maurin près de Montpellier, déménagera sur la zone aéroportuaire de Montpellier Méditerranée à Mauguio, précisément sur le futur centre d'affaires Air Parc One (12 000 m2 de bureaux, porté par le groupe CFC Développement et dont le premier bâtiment sortira de terre à horizon 2019).

Réparties actuellement sur 17 sites, les équipes du CATS, opérateur de la transformation digitale des Caisses régionales du Crédit Agricole, seront « rassemblées sur 6 pôles régionaux d'ici 2023, dans le cadre d'un projet ambitieux de transformation de l'entreprise », annonce un communiqué du Crédit Agricole.

La banque ajoute que celui de Montpellier « va fortement se renforcer en doublant ses effectifs »

Jusqu'à 700 personnes

« A l'issue du projet, ce nouvel ensemble immobilier pourra accueillir jusqu'à 700 personnes dans des locaux adaptés aux nouvelles méthodes de travail "agile", précise le communiqué. Cette transformation immobilière accompagne une transformation en profondeur de l'entreprise et de ses méthodes. Ainsi les équipes seront organisées en "squads" d'une dizaine de personnes plus autonomes et responsables pour faciliter la créativité et l'efficacité au bénéfice de nos clients. »

Les équipes réunies sur Air Parc One travailleront toutes aux évolutions du système d'information des Caisses régionales du Crédit Agricole. Les développements réalisés sur le pôle montpelliérain concerneront principalement la gestion des comptes clients, l'épargne, les assurances mais également tout le développement digital destinés à nos clients, tels que l'application « Ma banque ».