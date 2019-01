Quatre ans d'existence, une douzaine de collaborateurs, plus de 50 projets financés, plus de 14 M€ collectés (uniquement auprès de citoyens, sans aucun fonds d'investissement) et une communauté de...

Article réservé aux abonnés Vous n'êtes pas abonné ? Abonnez-vous Accéder Déjà inscrit ou abonné ? Connectez-vous Se connecter