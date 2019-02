Gestion de patrimoine : Forsis se déploie sur le territoire national

La société biterroise spécialisée en gestion de patrimoine (immobilier, placements et prévoyance), Forsis, se classe pour la troisième année consécutive dans le palmarès Les Échos-Statista des 100 "Champions de la croissance française". Depuis sa création en 2009 par les deux frères Éric et Christophe Mota, Forsis voit son chiffre d'affaires progresser chaque année : il est passé de 1,4 M€ en 2014 à 5,4 M€ en 2017, pour environ 4 000 clients (3 000 en placement et 1 000 en immobilier).

"Nous arrivons à performer car nous misons sur des placements qui ont du sens, en lien avec l'économie réelle, et en soutien à l'emploi", affirme Éric Mota, co-fondateur de Forsis.

Priorité à l'économie réelle

La stratégie des co-fondateurs de Forsis, consiste à parier sur le contact direct avec les entreprises en manque de trésorerie. "Sans intermédiaires, les rendements sont plus attractifs", poursuit Éric Mota.

De même, ce diplômé en mathématique parie aussi sur la population des séniors et leurs problématiques grandissante sur le logement. "Sur les viagers, qui permettent de financer des services à la personne, on mutualise les risques, grâce à la loi des grand nombres", raconte-t-il.

Forsis est également présente sur d'autres secteurs comme l'immobilier, avec les principaux promoteurs d'Occitanie, la vigne (avec Terra Hominis, société biterroise d'achat de parts de vignobles en copropriété) où l'énergie avec le groupe Solstice (Toulouse), acteur des solutions énergétiques éco-responsables.

"Il y a une évolution des demandes des clients. Il faut donner du sens au placement, soutenir l'économie réelle. Les clients veulent savoir où ils investissent, c'est une tendance de fonds, surtout depuis la crise des subprimes en 2008, et les mauvais investissements locatifs réalisés dans ces années-là sur certaines villes."

Cultiver la proximité avec le client

Pour Éric Mota, la clef du succès réside désormais dans la proximité avec clients, et le rôle de conseil, mais aussi de suivi des agences de gestion de patrimoine. La priorité de Forsis en 2019 est ainsi de déployer ses agences dans les grandes villes françaises.

L'entreprise en possède aujourd'hui à Béziers (siège social), Paris, Nancy, Nantes, Nevers, Lyon et Toulouse. Ces agences rassemblent plus de 150 conseillers en gestion de patrimoine indépendant, et 19 salariés.

"Nous avons deux à trois fois moins de personnels que nos confrères grâce à notre maîtrise de nos propres outils digitaux", ajoute encore Éric Mota.

Évolution du métier

Si les investissements proposés évoluent, les attentes des clients font de même dans le secteur.

"Le marché bancaire ne correspond plus aux demandes. Les clients attendent de la disponibilité les soirs et le week-end ainsi que des experts dans chaque domaine. De plus, notre expertise est plus marquée dans l'optimisation fiscale."

Sur les caractéristiques de sa clientèle, Éric Mota ne note pas d'évolution particulière, avec des problématiques toujours similaires, "mettre en place un capital et optimiser sa fiscalité et sa retraite".