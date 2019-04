Sport Tech : Agileo Sport a investi 1,5 M€ dans le monde en 2018

Fondée à Montpellier en septembre 2017, Agileo Sport est une association regroupant une quinzaine d'investisseurs (business angels) - dont plusieurs sportifs tels que Thierry Omeyer et Kentin Mahé - et un family office basé en Suisse (Primwest), soutenue par le ministère des Sports, la Ligue de football professionnelle et le MHSC. La structure vise les entreprises à forte composante technologique, si possible brevetée, et principalement celles évoluant dans la Sport Tech et la digitalisation du sport.

Un club proactif

Pour sa première année d'activité (septembre 2017/septembre 2018), Agileo a investi dans quatre entreprises sur le plan mondial, dont trois sont connues : l'Américain Windpact (protections pour sportifs et métiers à fort impact physique) pour 350 000 $, le Montpelliérain Vogo (solutions de smart stadium) pour 330 000 € et le Parisien Southpigalle (marketing cognitif pour marques) pour 450 000 €. Chaque dossier suit le même circuit : l'association réalise un sourcing sur le plan mondial, puis fait ses recommandations au pool d'investisseurs.

"Nous faisons pitcher les entreprises sélectionnées, et chaque business angel a le choix de prendre un ticket, de 250 000 à 600 000 € en moyenne, pour devenir actionnaire à titre individuel. À noter que qu'Agileo ne se contente pas de financer , mais participe directement au projet, au sens où l'investisseur peut être proactif en faisant du mentoring ou du networking au bénéfice de l'entreprise", explique Stéphanie Gottlib-Zeh.

L'envol de la Sport Tech

Rebaptisée Agileo Ventures en 2019, la structure vise à nouveau de quatre à cinq projets pour sa deuxième année. Deux investissements ont déjà été réalisés, chez l'Allemand Grid (plate-forme de data pour professionnels du e-sport) pour 520 000 €, et la biotech suisse ECS-Progastrin (molécule pour le traçage amont du cancer), dont le pôle R&D est à Montpellier, pour 925 000 €.

"Le marché de la Sport Tech est en forte croissance sur le plan mondial, avec un montant d'investissements annuels passé de 42 M€ à 135 M€ entre 2013 et 2018. Le e-sport est à lui seul un véritable eldorado, puisqu'il est estimé à 2 ou 3 Mds € en 2020 : il attire une foule d'éditeurs, de marques, de sponsors, etc. qui veulent participer à ces événements pour toucher la cible des Millenials (personnes nées entre 1980 et 1999, ndlr)", rajoute Stéphanie Gottlib-Zeh.

Agileo Ventures est doté d'un bureau composé de Stéphanie Gottlib-Zeh (qui a géré l'entité Software et Nouvelle Technologies du groupe Schlumberger à l'échelle mondiale), Christophe Carniel (CEO de Vogo), Karine Puget (CEO de Genepep) et Eric Thieullin (avocat). Le club est également conseillé par Alexis Nohen, avocat en droit des échanges et investissements internationaux (ex-secrétaire général Europe/Afrique de Lagardère Sports).