La Société Générale crée son centre d’affaires régional du Golfe du Lion

Le 15 avril, la Société Générale annonce la création du centre d’affaires régional du Golfe du Lion, à Montpellier. Il sera dirigé par Philippe Ravier, comptera une équipe de 30 personnes, et s’appuiera sur les six centres d’affaires locaux de Montpellier, Sète, Béziers, Millau, Narbonne et Perpignan.