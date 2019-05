WeSprint crée un partenariat avec AngelSquare

WeSprint est un accélérateur créé en 2016, basé à Montpellier, Toulouse et Marseille. Il compte aujourd'hui 25 entrepreneurs experts associés, et a déjà accompagné une trentaine de start-ups dans le sud de la France (dont 7 ont déjà bouclé une première levée de fonds). Labellisé French Tech, il a levé 3,5 M€ (principalement auprès de BPI France, du fonds French Tech Accélération et de la Société Générale), et est partenaire du Startup Garage de Facebook pour l'Occitanie et des ateliers numériques de Google.

Le 14 mai, l'accélérateur annonce qu'il s'associe avec AngelSquare, communauté d'investisseurs experts de l'amorçage, lancée depuis Paris en 2016 et revendiquant aujourd'hui une communauté de 600 investisseurs en France ainsi que l'accompagnement de plus de 160 start-ups dans leurs recherches de financement.

La nouvelle alliance a pour objectif de créer un nouveau Club d'investissement. Après avoir lancé le Club Kima Ventures début 2017 (18 deals financés depuis), Axeleo Capital et New Kids en 2018, ainsi que le Club Héméra à Bordeaux en 2019, AngelSquare annonce vouloir aujourd'hui soutenir l'entrepreneuriat provençal et occitan avec WeSprint.

Les Clubs AngelSquare permettent de co-investir dans des projets entrepreneuriaux aux côtés d'investisseurs expérimentés (business-angels, family offices, fonds d'amorçage,...) sélectionnés par AngelSquare.

Trois à quatre deals par an

Ce partenariat ambitionne de booster l'investissement dans les entreprises régionales. WeSprint présentera les projets les plus prometteurs à la communauté d'AngelSquare, avec un objectif de trois à quatre nouveaux deals par an en Seed (1er tour de table) et Série A (2e levée de fonds).

Chaque Club est composé d'un investisseur « leader » proposant à ses membres de co-investir à ses côtés, aux mêmes conditions, dans les start-ups dans lesquelles il a préalablement choisi d'investir.

« Un investisseur « leader » s'engage ainsi à proposer régulièrement des opportunités d'investissement aux membres de son Club en évitant toute forme de conflits d'intérêts, de manière à favoriser une gouvernance saine et durable de la société et une cohésion avec tous les associés », explique Charles Degand, président co-fondateur d'AngelSquare.

Déploiement régional

Pour AngelSquare, dont le portefeuille d'investissement est aujourd'hui composé à 70 % de start-ups basées en Ile-de-France, ce nouveau Club s'inscrit dans le cadre d'une stratégie de déploiement territorial et d'implantation au plus près des écosystèmes économiques régionaux.

« AngelSquare partage une vision commune de l'investissement avec WeSprint. Tout comme eux, nous souhaitons ramener les capitaux en région pour soutenir des projets entrepreneuriaux prometteurs, déclare Charles Degand. Pour cela, nous sommes en accord sur la nécessité de mettre en commun les compétences pour mutualiser les moyens et créer un acteur de premier plan. »

De son côté, Arnaud Laurent, co-fondateur associé de WeSprint, se félicite lui aussi de cette alliance : « Nous partageons avec AngelSquare un ADN très proche. WeSprint ayant été cofondé par des entrepreneurs qui se sont réunis au sein d'une forme de Club Deal afin d'investir dans les plus belles PME du Sud de la France, le lancement du club avec AngelSquare est dans le prolongement naturel de ce qui est fait depuis plus de trois ans. Notre objectif est également d'augmenter la capacité de financement de nos start-ups rapidement, avec une communauté de business-angels de premier plan, qui vont pouvoir aussi apporter de l'intelligence, de la compétence autour de nos deals ».