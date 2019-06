Caisse d’Epargne : la banque fait le bilan de Néo Business

Le dispositif Néo Business a été lancé en octobre 2017 par la Caisse d'Épargne Languedoc-Roussillon. L'objectif est d'accompagner des entreprises innovantes au travers d'un financement mais aussi par le réseautage et les rencontres.

Vingt-trois entreprises labellisées Néo Business étaient présentes le 20 juin, lors de la soirée organisée par la Caisse d'Epargne à Montpellier, afin de faire le bilan du dispositif et de mettre en contact les start-ups soutenues et les clients de la banque.

Mis en place depuis 18 mois, le dispositif a permis de labelliser 23 start-ups sur plus de 300 dossiers examinés.

« Tous les projets sont relativement qualitatifs mais il faut choisir, explique Virginie Normand, membre du Directoire, en charge de la Banque Développement Régional. On regarde leur positionnement sur le marché, leur niveau de maturité, le business-modèle et la résilience du projet. Si le projet n'est pas abouti, on les oriente vers les bonnes personnes pour qu'ils retravaillent leur proposition. »